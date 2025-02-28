Водолаз погиб во время уборки мазута в Анапе

Спасатель-водолаз Семен Луговой занимался сбором мазута в поселке Джемете. Он вовремя не поднялся на поверхность, пострадавшего нашел другой сотрудник, но реанимировать его не удалось. Луговой работал в МЧС с 2011 года

Семён Луговой (Фото: МЧС России по Краснодарскому краю)

Во время очистки Черного моря от мазута в Краснодарском крае погиб спасатель-водолаз Семен Луговой, сообщает региональное управление МЧС.

Луговой работал в районе поселка Джемете в Анапе и в установленное время не поднялся на поверхность. На его поиски отправился другой водолаз, который обнаружил пострадавшего сотрудника. «К сожалению, реанимационные действия результатов не дали», — заявили в ведомстве.

Луговой работал в МЧС с 2011 года, он был спасателем первого класса.

Следователи начали проверку.

15 января погиб 17-летний студент Анапского индустриального техникума Александр Комин, телеграм-канал Kub Mash писал, что в день смерти он ходил на уборку берега. В учебном заведении сообщили, что студенты и преподаватели действительно участвуют в работах на пляжах, «но в этом задействованы исключительно совершеннолетние», а Комина и его сверстников «никогда в организованные группы не включали». Оперативный штаб Кубани сообщил, что проводятся следственные действия и судебно-медицинская экспертиза.

Разлив мазута в Керченском проливе произошел после крушения танкеров «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239» 15 декабря. Они перевозили в общей сложности 9,2 тыс. т мазута, значительная часть вылилась в море. Сейчас продолжается ликвидация последствий, 24 февраля в МЧС отчитались, что с начала работ очищено около 373 км берега, собрано более 148 тыс. т загрязненного песка и грунта.