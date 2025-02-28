Общество ,
0
Умер один из разработчиков самолета МС-21 Алексей Рахимбаев
Алексей Рахимбаев
В возрасте 72 года скончался один из разработчиков самолета МС-21 и главный конструктор ОКБ им. Яковлева Алексей Рахимбаев, передают «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу ПАО «Яковлев».
«Он занимался конструкторским сопровождением самолетов Як-42 и Як-40, эксплуатируемых российскими авиакомпаниями, а также внес значительный вклад в разработку интерьера самолета МС-21», — сообщили в компании.
Как уточнил телеграм-канал Shot, у него остановилось сердце во время операции на коленном суставе.
РБК обратился за комментарием в офис ОАК «Яковлев».
Материал дополняется