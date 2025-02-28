 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Общество ,  
0 

Умер один из разработчиков самолета МС-21 Алексей Рахимбаев

Алексей Рахимбаев
Алексей Рахимбаев (Фото: Митя Алешковский (иностранный агент) / ТАСС)

В возрасте 72 года скончался один из разработчиков самолета МС-21 и главный конструктор ОКБ им. Яковлева Алексей Рахимбаев, передают «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу ПАО «Яковлев».

«Он занимался конструкторским сопровождением самолетов Як-42 и Як-40, эксплуатируемых российскими авиакомпаниями, а также внес значительный вклад в разработку интерьера самолета МС-21», — сообщили в компании.

Как уточнил телеграм-канал Shot, у него остановилось сердце во время операции на коленном суставе.

РБК обратился за комментарием в офис ОАК «Яковлев».

Материал дополняется

ВТБ Мои Инвестиции

Низкие комиссии. Ежедневная подборка инвестиционных идей

----------------,
----------------
----------------
----------------
--------

----------------,
----------------
----------------
----------------
--------

----------------,
----------------
----------------
----------------
--------

----------------,
----------------
----------------
----------------
--------

Реклама, Банк ВТБ (ПАО), 0+

Авторы
Теги
Юлия Овчинникова Юлия Овчинникова
При участии
Яна Баширова
Россия ОКБ Яковлева МС-21 разработчик смерть главный конструктор
Материалы по теме
Умер основатель Института Европы РАН Виталий Журкин
Общество
Умер разработчик снарядов к системам «Град» и «Ураган»
Технологии и медиа
Умер разработчик системы ПРО Валентин Пантелеев
Общество
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 28 февраля
EUR ЦБ: 92,04 (+1,85) Инвестиции, 27 фев, 21:00 Курс доллара на 28 февраля
USD ЦБ: 87,7 (+1,77) Инвестиции, 27 фев, 21:00
Кремль фразой «ничего святого» оценил подготовку теракта против ТихонаПолитика, 12:55
Как Proof of History помогает блокчейн-сетям проверять транзакцииPro, 12:54
Рыночная капитализация «Кристалла» упала за год почти в два разаВино, 12:44
«МегаФон» и Yota отменили роуминг в Крыму и СевастополеТехнологии и медиа, 12:41
Культ искренности: почему не надо быть собой на работе — Fast CompanyPro, 12:34
Военные освободили деревню Новая Сорочина в Курской областиПолитика, 12:33
Орбан счел невообразимым вступление Украины в ЕвросоюзПолитика, 12:31
Как собрать команду, которая не потеряет ваши деньги
Интенсив РБК Pro об ошибках основателя — присоединяйтесь
Подробнее
В РПЦ увидели в покушении на Тихона попытку помешать миру с УкраинойПолитика, 12:29
В команде Бивола заявили, что боксеру не грозит потеря чемпионского поясаСпорт, 12:25
Politico узнал об «отрезвляющем» сигнале Трампа для ЕвропыПолитика, 12:24
Умер один из разработчиков самолета МС-21 Алексей РахимбаевОбщество, 12:24
Microsoft определилась со сроками закрытия SkypeТехнологии и медиа, 12:17
Зумеры готовы ждать повышения всего год. Как их удержатьPro, 12:14
В «деле Домодедово» появились документы финразведки о выводе капитала⁠Бизнес, 12:12