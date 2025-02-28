Умер один из разработчиков самолета МС-21 Алексей Рахимбаев

Алексей Рахимбаев (Фото: Митя Алешковский (иностранный агент) / ТАСС)

В возрасте 72 года скончался один из разработчиков самолета МС-21 и главный конструктор ОКБ им. Яковлева Алексей Рахимбаев, передают «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу ПАО «Яковлев».

«Он занимался конструкторским сопровождением самолетов Як-42 и Як-40, эксплуатируемых российскими авиакомпаниями, а также внес значительный вклад в разработку интерьера самолета МС-21», — сообщили в компании.

Как уточнил телеграм-канал Shot, у него остановилось сердце во время операции на коленном суставе.

РБК обратился за комментарием в офис ОАК «Яковлев».

Материал дополняется