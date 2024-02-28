Вагон электрички сошел с рельсов в подмосковной Апрелевке
На станции Апрелевка Киевского направления (МЦД-4) вагон в середине состава поезда сошел с рельсов, сообщила Московская железная дорога (МЖД) в телеграм-канале. Электричка курсирует по маршруту Марьина Роща — Апрелевка.
Пассажиров из поезда вывели, пострадавших нет. Инцидент произошел в 11:52 мск, причины случившегося устанавливаются, добавили в МЖД.
На место происшествия направили восстановительный поезд. На время работ электрички задерживаются.
«МК» назвал предварительной причиной произошедшего неисправность стрелки.
Днем 25 января на станции Волоколамск Рижского направления с рельсов сошел поезд-снегоочиститель. На период восстановительных работ приостанавливали движение поездов на участке Чисмена — Волоколамск.
В МЖД сообщили, что из-за этого могут быть задержаны «несколько пригородных поездов дальних маршрутов в обе стороны». Пострадавших и угрозы экологии не было. Полностью восстановить движение на участке удалось к 0:50 26 января.
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