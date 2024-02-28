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Вагон электрички сошел с рельсов в подмосковной Апрелевке

МЖД: в Апрелевке с рельсов сошел вагон электрички, поезда задерживаются
На станции Апрелевка Киевского направления с рельсов сошел вагон электрички, пострадавших нет, пассажиров вывели из поезда. Причины инцидента устанавливают

Вагон электрички сошел с рельсов в подмосковной Апрелевке
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На станции Апрелевка Киевского направления (МЦД-4) вагон в середине состава поезда сошел с рельсов, сообщила Московская железная дорога (МЖД) в телеграм-канале. Электричка курсирует по маршруту Марьина Роща — Апрелевка.

Пассажиров из поезда вывели, пострадавших нет. Инцидент произошел в 11:52 мск, причины случившегося устанавливаются, добавили в МЖД.

На место происшествия направили восстановительный поезд. На время работ электрички задерживаются.

«МК» назвал предварительной причиной произошедшего неисправность стрелки.

Около Волоколамска с рельсов сошел поезд- снегоочиститель
Общество
Фото:Комсомольская Правда / Global Look Press

Днем 25 января на станции Волоколамск Рижского направления с рельсов сошел поезд-снегоочиститель. На период восстановительных работ приостанавливали движение поездов на участке Чисмена — Волоколамск.

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В МЖД сообщили, что из-за этого могут быть задержаны «несколько пригородных поездов дальних маршрутов в обе стороны». Пострадавших и угрозы экологии не было. Полностью восстановить движение на участке удалось к 0:50 26 января.

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Теги
Полина Мартынова Полина Мартынова
электричка Московская железная дорога Апрелевка сход с рельсов
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