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Умер обвинявшийся в трех эпизодах мошенничества экс-глава НПО «Космос»

Умер обвинявшийся в трех эпизодах мошенничества экс-глава НПО «Космос» Черняков
Бизнесмена Андрея Чернякова обвиняли в мошенничестве более чем на 11 млрд руб., ключевое дело было связано с хищениями у Банка Москвы. Однако все уголовные дела против него были прекращены. Он скончался от инсульта
Сергей Собянин и Андрей Черняков в 2013 году
Сергей Собянин и Андрей Черняков в 2013 году (Фото: Артем Геодакян / ТАСС)

Бизнесмен Андрей Черняков, бывший глава НПО «Космос», скончался на 65 году жизни от инсульта, сообщили «Коммерсанту» его адвокаты, узнавшие о смерти от родственников Чернякова.

На прошедших выходных бизнесмену стало плохо, его госпитализировали в Центральную клиническую больницу (ЦКБ) и поместили в реанимацию. Спасти Чернякова не удалось. Похороны пройдут 28 февраля, прощание состоится в ЦКБ.

Черняков родился в Москве и окончил столичный институт химического машиностроения, после чего стал работать в НИИ химии и технологии элементоорганических соединений. В 1991-м на его базе Черняков создал НПО «Космос», которое вначале в основном занималось внедрением изобретений создателя в области строительства. Как отмечает «Ъ», за счет связей с тогдашним московским мэром Юрием Лужковым и его командой НПО получила контракты на реализацию нескольких крупных проектов в области дорожного строительства в Москве.

Кредитором строительной компании выступал Банк Москвы. В 2015 году против Чернякова возбудили дело по ч.4 ст.159.1 УК (мошенническое хищение в сфере кредитования) из-за хищения средств у этой финансовой организации. В общей сложности речь шла почти об 11 млрд руб.

Черняков также был фигурантом других дел: по ч. 4 ст. 159 (мошенничество в особо крупном размере) и ч. 2 ст. 145.1 (невыплата заработной платы) УК. Его обвиняли в мошенничестве при строительстве комплекса Академии дзюдо России. По контракту на счета НПО «Космос» пришло более 28 млн руб., однако работы по строительству спортивной академии завершены в итоге не были, а акты о приемке выполненных работ оказались поддельными. Также он был подозреваемым в проведении махинаций с зарплатами своих сотрудников, общая задолженность перед которыми превысила 183 млн руб.

Черняков на момент возбуждения дел жил в Лондоне, затем он перебрался в Германию, а оттуда в Польшу. Когда Россия объявила его в розыск, польские власти приняли решение экстрадировать бизнесмена, он попал в СИЗО.

В конце концов уголовное преследование Чернякова было прекращено. Как пишет «Ъ», по делу о мошенничестве при строительстве академии его признали непричастным к совершению преступления, дело о невыплате зарплат прекратили за истечением срока давности. По той же причине прекратилось и дошедшее в прошлом году до суда дело о мошенничестве со средствами Банка Москвы.

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Андрей Черняков мошенничество НПО «Космос»
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