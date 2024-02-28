Умер обвинявшийся в трех эпизодах мошенничества экс-глава НПО «Космос»
Бизнесмен Андрей Черняков, бывший глава НПО «Космос», скончался на 65 году жизни от инсульта, сообщили «Коммерсанту» его адвокаты, узнавшие о смерти от родственников Чернякова.
На прошедших выходных бизнесмену стало плохо, его госпитализировали в Центральную клиническую больницу (ЦКБ) и поместили в реанимацию. Спасти Чернякова не удалось. Похороны пройдут 28 февраля, прощание состоится в ЦКБ.
Черняков родился в Москве и окончил столичный институт химического машиностроения, после чего стал работать в НИИ химии и технологии элементоорганических соединений. В 1991-м на его базе Черняков создал НПО «Космос», которое вначале в основном занималось внедрением изобретений создателя в области строительства. Как отмечает «Ъ», за счет связей с тогдашним московским мэром Юрием Лужковым и его командой НПО получила контракты на реализацию нескольких крупных проектов в области дорожного строительства в Москве.
Кредитором строительной компании выступал Банк Москвы. В 2015 году против Чернякова возбудили дело по ч.4 ст.159.1 УК (мошенническое хищение в сфере кредитования) из-за хищения средств у этой финансовой организации. В общей сложности речь шла почти об 11 млрд руб.
Черняков также был фигурантом других дел: по ч. 4 ст. 159 (мошенничество в особо крупном размере) и ч. 2 ст. 145.1 (невыплата заработной платы) УК. Его обвиняли в мошенничестве при строительстве комплекса Академии дзюдо России. По контракту на счета НПО «Космос» пришло более 28 млн руб., однако работы по строительству спортивной академии завершены в итоге не были, а акты о приемке выполненных работ оказались поддельными. Также он был подозреваемым в проведении махинаций с зарплатами своих сотрудников, общая задолженность перед которыми превысила 183 млн руб.
Черняков на момент возбуждения дел жил в Лондоне, затем он перебрался в Германию, а оттуда в Польшу. Когда Россия объявила его в розыск, польские власти приняли решение экстрадировать бизнесмена, он попал в СИЗО.
В конце концов уголовное преследование Чернякова было прекращено. Как пишет «Ъ», по делу о мошенничестве при строительстве академии его признали непричастным к совершению преступления, дело о невыплате зарплат прекратили за истечением срока давности. По той же причине прекратилось и дошедшее в прошлом году до суда дело о мошенничестве со средствами Банка Москвы.
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