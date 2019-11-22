Экс-главу «Космоса» выдали России по делу о мошенничестве на 17 млрд руб.

Экс-главу «Космоса» выдали России по делу о мошенничестве на 17 млрд руб.

Экс-главу компании «Космос» Андрея Чернякова обвиняют в мошенничестве при строительстве Академии дзюдо в Звенигороде, а также в похищении денег Банка Москвы, выделенных в качестве кредита в рамках госконтракта

Андрей Черняков (Фото: Василий Шапошников / «Коммерсантъ»)

Польша экстрадировала в Россию бывшего владельца и главу корпорации «Космос» Андрея Чернякова, обвиняемого в мошенничестве на сумму 17 млрд руб. Об этом сообщил РБК официальный представитель Генеральной прокуратуры России Александр Куренной.

По его словам, польские правоохранители передали его по требованию Генпрокуратуры. «В сопровождении спецконвоя Андрей Черняков будет доставлен в Москву», — подчеркнул Куренной.

В России Черняков проходит в качестве обвиняемого по трем уголовным делам: по ч. 4 ст. 159 (мошенничество в особо крупном размере), ч. 4 ст. 159.1 (мошенничество в сфере кредитования), ч. 2 ст. 145.1 (невыплата заработной платы) УК РФ.

По данным следствия, в 2011 году Черняков заключил соглашение на строительство комплекса Академии дзюдо России между администрацией города Звенигород Московской области и НП «Национальный союз ветеранов дзюдо». По контракту на счета НПО «Космос», возглавляемого Черняковым, пришло более 28 млн руб., однако работы по строительству спортивной академии завершены в итоге не были, а акты о приемке выполненных работ оказались поддельными.

Помимо этого, в период с 2011-го по 2012 год Черняков похитил денежные средства Банка Москвы — 14 млрд руб. Данные деньги были выделены компании НПО «Космос» в качестве целевого кредита на пополнение оборотных средств при выполнении государственного контракта. Речь идет, в частности, о строительстве Алабяно-Балтийского тоннеля в Москве.