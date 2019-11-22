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Экс-главу «Космоса» выдали России по делу о мошенничестве на 17 млрд руб.
Экс-главу компании «Космос» Андрея Чернякова обвиняют в мошенничестве при строительстве Академии дзюдо в Звенигороде, а также в похищении денег Банка Москвы, выделенных в качестве кредита в рамках госконтракта
Андрей Черняков (Фото: Василий Шапошников / «Коммерсантъ»)

Польша экстрадировала в Россию бывшего владельца и главу корпорации «Космос» Андрея Чернякова, обвиняемого в мошенничестве на сумму 17 млрд руб. Об этом сообщил РБК официальный представитель Генеральной прокуратуры России Александр Куренной.

По его словам, польские правоохранители передали его по требованию Генпрокуратуры. «В сопровождении спецконвоя Андрей Черняков будет доставлен в Москву», — подчеркнул Куренной.

В России Черняков проходит в качестве обвиняемого по трем уголовным делам: по ч. 4 ст. 159 (мошенничество в особо крупном размере), ч. 4 ст. 159.1 (мошенничество в сфере кредитования), ч. 2 ст. 145.1 (невыплата заработной платы) УК РФ.

По данным следствия, в 2011 году Черняков заключил соглашение на строительство комплекса Академии дзюдо России между администрацией города Звенигород Московской области и НП «Национальный союз ветеранов дзюдо». По контракту на счета НПО «Космос», возглавляемого Черняковым, пришло более 28 млн руб., однако работы по строительству спортивной академии завершены в итоге не были, а акты о приемке выполненных работ оказались поддельными.

Помимо этого, в период с 2011-го по 2012 год Черняков похитил денежные средства Банка Москвы — 14 млрд руб. Данные деньги были выделены компании НПО «Космос» в качестве целевого кредита на пополнение оборотных средств при выполнении государственного контракта. Речь идет, в частности, о строительстве Алабяно-Балтийского тоннеля в Москве.

Чернякова также обвиняют в махинациях с зарплатами своих сотрудников, общая задолженность перед которыми превысила 183 млн руб. Кроме того, с 2013-го по 2014 год Черняков похитил со счетов НПО «Космос» более 2,885 млрд руб. и перевел их на расчетные счета аффилированных предприятий. Средства использовались якобы в счет погашения задолженности по поставке товаров и выполненных работ.

В апреле 2017 года «Коммерсантъ» писал, что в Великобритании Чернякову и его супруге Анастасии Ероховой может грозить два года тюрьмы из-за того, что они не раскрыли свои активы. Позднее стало известно, что Черняков перебрался из Великобритании в Германию, где у него есть вид на жительство и недвижимость, а затем направился в Варшаву, где его в аэропорту и задержали из-за того, что он был объявлен Москвой в международный розыск.

Черняков был задержан в Польше 15 декабря 2017 года на основании международного ордера на арест, отправленного через Интерпол. Впоследствии польская прокуратура получила запрос от российской стороны о заключении его под стражу. Запрос содержал, в частности, решение российского суда об его аресте.

Ранее в октябре польский суд решил передать Чернякова в Россию. Дело было передано для окончательного утверждения в министерство юстиции Польши. В сентябре польский суд продлил срок содержания под стражей Чернякова до 24 февраля 2019 года. Апелляционный суд рассмотрел жалобу адвоката Чернякова на его арест и оставил решение в силе. Позже российская сторона направила запрос об экстрадиции Чернякова. Его адвокат пояснял, что новое заявление содержит информацию о новых эпизодах, за которые Черняков должен быть привлечен к ответственности в России.

Авторы: Кристина Астафурова, Дмитрий Серков
Теги: Андрей Черняков, Польша, Генпрокуратура
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