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Совершение преступления полицейским исключат из отягчающих обстоятельств

Дума одобрила исключение из отягчающих обстоятельств совершения преступления полицейским
Депутаты одобрили в первом чтении исключение из УК пункта о том, что совершение преступления сотрудником МВД — это отягчающее обстоятельство. Авторы идеи считают такой подход «дискриминацией»
Фото: Александр Кряжев / РИА Новости
Фото: Александр Кряжев / РИА Новости

Депутаты Госдумы в первом чтении одобрили законопроект, исключающий из списка отягчающих обстоятельств в Уголовном кодексе тот факт, что умышленное преступление совершил сотрудник МВД, следует из данных законодательной базы нижней палаты парламента.

Законопроект внесли в Думу в октябре прошлого года, его инициаторы — депутаты Юрий Афонин, Николай Коломейцев, Денис Парфенов и Юрий Синельщиков (все — из КПРФ). Они предлагают исключить из ст. 63 УК пункт «о». Он появился в 2010 году, соответствующий закон подписал президент Дмитрий Медведев.

«В ходе реализации данной идеи не было принято во внимание, что с принятием названного законоположения допущена фактическая дискриминация сотрудников органов внутренних дел по сравнению с работниками других государственных структур», — сказано в пояснительной записке к документу.

Депутаты добавили, что, согласно статистике Генпрокуратуры, на преступления, совершенные сотрудниками правоохранительных органов, приходится не более 1% от общего числа правонарушений, а именно сотрудники МВД совершают от этого количества «менее одной трети» преступлений.

В ст. 63 на данный момент — около 20 пунктов, содержащих признанные отягчающими обстоятельства. Среди них — рецидив преступления; совершение преступления из мести; в отношении лица, выполнявшего служебный долг; в целях пропаганды, оправдания и поддержки терроризма или диверсии и т.д. Учитывая такие факты, суд может назначить более суровое наказание обвиняемому.

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Теги
Лилия Пашкова Лилия Пашкова
Уголовный кодекс Госдума преступления МВД
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