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Суд конфисковал у полковника МВД пять квартир в Москве

Суд конфисковал у полковника МВД Долгих пять квартир в Москве
Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС
Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС

Головинский районный суд Москвы по иску Генпрокуратуры конфисковал у бывшего замначальника управления расквартирования и строительства тыла Главного командования внутренних войск МВД (ВВ, преобразованы в Росгвардию) полковника Игоря Долгих пять квартир.

По данным следствия, с 2006 по 2017 год Долгих купил шесть объектов недвижимости в многоквартирных домах, которые построили для сотрудников внутренних войск МВД. При этом Долгих скрыл факт покупки, зарегистрировав пять квартир и одно нежилое помещение на сестру Ирину, и не декларировал имущество.

Проверка выявила несоответствие расходов Долгих и его доходов. Доказать законность приобретения недвижимости он не смог, и следствие решило, что он получил его в качестве взятки. Факт нарушения законодательства о противодействии коррупции Следственный комитет выявил в ходе расследования уголовного дела по ч. 4 ст. 159 УК (мошенничество, совершенное группой лиц либо в особо крупном размере или повлекшее лишение права гражданина на жилое помещение) из-за хищения бюджетных средств, выделенных на строительство многоквартирных домов для обеспечения жильем сотрудников ВВ МВД.

Как пишет «Коммерсантъ», дело возбудили в отношении Обида Ясинова, возглавлявшего компанию «Мосстроймеханизация-5» (МСМ-5), которая строила в подмосковном Железнодорожном жилой комплекс «Леоновский парк», состоящий из шести 17-этажных высоток, четырех малоэтажных домов, а также возводила детский сад и две школы. Военные вложили в этот проект почти 5,6 млрд руб., за которые в ЖК им должны были выделить 1678 квартир (более 50% от всего объема строительства).

Однако к сроку истечения договора в 2016 году около 400 квартир Росгвардия так и не получила. Ясинова заподозрили в мошенничестве, а затем обвинили в даче взяток (ст. 291 УК) в виде двух квартир и нежилых помещений тогдашнему главе Балашихи Евгению Жиркову. Обоих приговорили к семи и девяти годам лишения свободы.

Ясинов заявил следствию, что дал взятку и Долгих в виде пяти квартир и нежилого помещения. Бывший сотрудник ВВ МВД арестован до середины апреля.

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Теги
МВД Внутренние войска взятка мошенничество коррупция
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