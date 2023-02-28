В Мурманской области вертолет совершил жесткую посадку

На борту находились девять человек. Они получили легкие травмы, сообщили в Минздраве Мурманской области

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В Мурманской области вертолет, выполнявший рейс между селами Краснощелье — Ловозеро, совершил жесткую посадку, сообщили РБК в пресс-службе МЧС России. Пострадали несколько человек. В Северо-Западной транспортной прокуратуре сообщили РБК, что начали проверку по факту произошедшего.

В МЧС указали, что на борту находились девять человек, в том числе трое членов экипажа. На место прибыли спасатели и на снегоходах эвакуировали пассажиров вертолета в село Ловозеро.

Находившимся на борту оказали медицинскую помощь, сообщил РБК министр здравоохранения Мурманской области Дмитрий Панычев. «Пациенты осмотрены. Имеют место легкие травмы», — отметил он.

По их данным ТАСС и «Интерфакса», травмы получили четыре человека. «Интерфакс» указал, что пилот получил тяжелое ранение, еще три человека — ушибы.

Собеседник ТАСС заявил, что вертолет выполнял гражданский рейс, погибших нет. Причиной инцидента могла стать ошибка пилота или отказ техники, указывает агентство со ссылкой на авиационные власти. Источник «Интерфакса» сообщил, что экстренная посадка могла стать следствием сложных погодных условий, поскольку незадолго до произошедшего начался снежный вихрь: «Пилотам не удалось удержать вертолет в воздухе, и он рухнул на землю».

«РИА Новости» со ссылкой на губернатора Мурманской области Игоря Мораря указывает, что речь идет вертолете Ми-8. Он принадлежит «Вологодскому авиапредприятию», сообщили в прокуратуре Ловозерского района Мурманской области. Гендиректор предприятия сказал «Интерфаксу», что вертолет не долетел до пункта назначения 3 км.