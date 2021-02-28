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Губернатора Нью-Йорка обвинили в домогательствах

Бывшая помощница Эндрю Куомо рассказала, что губернатор расспрашивал о ее интимной жизни и делал недвусмысленные намеки, из-за чего ей было некомфортно и страшно. Это второе обвинение Куомо в домогательствах за несколько дней
Эндрю Куомо
Эндрю Куомо (Фото: Seth Wenig / Pool / Reuters)

Бывшая помощница губернатора Нью-Йорка Эндрю Куомо обвинила его в сексуальных домогательствах, передает газета The New York Times.

Шарлотта Беннетт рассказала изданию, что губернатор домогался ее весной и летом 2020 года. По ее словам, он расспрашивал о ее интимной жизни, делал намеки, которые она расценила как попытки вступить с ней в связь, а также жаловался на одиночество.

Девушка заявила, что чувствовала себя «ужасно некомфортно и страшно».

Беннетт рассказала об этом руководителю аппарата губернатора и вскоре ее перевели на другую должность, назначив советником по здравоохранению. Девушка не стала настаивать на расследовании, поскольку, по ее словам, была довольна новой работой и хотела «двигаться дальше».

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Губернатор прокомментировал The New York Times обвинения, заявив, что общался со своей бывшей помощницей как наставник и никогда не заигрывал с ней. Куомо подчеркнул, что никогда не имел намерений действовать каким-либо неуместным образом в отношении подчиненной.

Он назвал Беннетт «трудолюбивым и ценным сотрудником». По словам Куомо, девушка открыла ему некоторые подробности своей прошлой личной жизни, и он пытался помочь ей и поддержать ее.

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О случае с Беннетт стало известно всего через несколько дней после того, как еще одна экс-помощница Куомо, Линдси Бойлан, обвинила его в домогательствах. Она рассказала, что двусмысленные предложения поступали от губернатора с 2016 по 2018 год. По ее словам, он предлагал ей сыграть в карты на раздевание и однажды поцеловал без ее согласия.

В администрации Куомо отвергли обвинения Бойлан. Пресс-секретарь губернатора заявил, что они «просто-напросто неверны».

Автор
Мария Лисицына
Эндрю Куомо Нью-Йорк сексуальное домогательство
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