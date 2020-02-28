ФНС опровергла сообщения о масштабном сбое в работе своей базы

Кратковременные неполадки могли возникнуть из-за внеплановых технических работ, объяснили в ФНС. Ранее в СМИ появились сообщения о жалобах нескольких предпринимателей на блокировку их счетов

Фото: Дмитрий Феоктистов / ТАСС

Кратковременные неполадки в работе базы Федеральной налоговой службы (ФНС) произошли из-за проведения срочных внеплановых технологических работ, в настоящее время система доступна. Об этом РБК заявили в пресс-службе ведомства.

«Информационная система ФНС работает в штатном режиме, а кратковременные сбои, на которые обратили внимание отдельные предприниматели, были связаны с проведением срочных внеплановых технологических работ», — заявили в ведомстве.

Ранее Telegram-канал «Подъем» сообщил, что несколько бизнесменов в Москве пожаловались на неполадки в работе базы ФНС, из-за которых их счета были заблокированы за неуплату несуществующих задолженностей. Кроме того, по словам опрошенных предпринимателей, с их счетов списались средства в уплату этого долга. При этом сотрудники управлений ФНС подтвердили им, что долгов нет, однако не смогли проверить причину блокировки счета.

В июле прошлого года в компьютерной системе загсов по всей России произошел сбой. Тогда ФНС объяснила неполадки системным обновлением. Налоговики уточнили, что система сконструирована таким образом, что во время технологических работ операторы могут работать в офлайн-режиме. «Все данные автоматически внесены в систему после завершения обновления», — отметили в ФНС.