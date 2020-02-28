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ЦИК упразднила совет с политологами и Венедиктовым

Экспертный совет при ЦИК упразднен. Претензии возникли из-за того, что этот орган не работал регулярно, а на заседания многие члены не являлись
Элла Памфилова и Алексей Венедиктов (Фото: Александр Щербак / ТАСС)

Научно-экспертный совет при Центральной избирательной комиссии (ЦИК) упразднили. Такое решение принято единогласно на заседании ЦИК в пятницу, 28 февраля, передает корреспондент РБК.

По словам главы ЦИК Эллы Памфиловой, в Центризбиркоме пришли к выводу, что нынешняя форма независимого экспертного совета (НЭС) «для нас оказалась абсолютно неприемлемой», и это «абсолютный анахронизм». По ее словам, предположительно 10 марта все желающие эксперты — неважно, члены или не члены НЭСа — «могут собраться в Центризбиркоме и предметно обсудить работу экспертной площадки». Памфилова также сообщила об упразднении экспертной группы из четырех человек при председателе ЦИК.

Решение о ликвидации НЭС было принято после того, как один из членов совета, Борис Надеждин, подготовил письмо с критикой общероссийского голосования по поправкам в Конституцию и предложением провести специальное заседание ЦИК на эту тему, рассказал РБК собеседник, близкий к Центризбиркому. Надеждин инициировал сбор подписей членов НЭС под письмом, об этом стало известно администрации президента, после чего у Памфиловой состоялся «неприятный разговор» с чиновниками Кремля, добавил собеседник РБК. Сам Надеждин говорил РБК, что от идеи обращения в ЦИК его в итоге отговорили коллеги по совету.

Днем ранее Памфилова провела заседание совета, на котором предложила его членам подумать об изменении формата работы. «Мы намерены сформировать более эффективное взаимодействие с экспертами. Но сейчас ни нас не удовлетворяет, ни вас. Поэтому мы бы хотели с вами посоветоваться и найти правильную форму», — подчеркнула она.

Ранее РБК сообщал, что ЦИК переформатирует совет из-за претензий Кремля к его работе. Претензии заключаются в том, что у НЭСа нет плана работы, его члены не проводят регулярных мероприятий, сам совет не разбит на рабочие группы. Один из собеседников РБК подчеркнул, что речь идет «именно о переформатировании, однако состав совета сильно изменится и уменьшится».

Сейчас в НЭС входят несколько десятков человек, в том числе политологи Евгений Минченко, Валерий Соловей и Дмитрий Орешкин, представители крупнейших социологических агентств, главные редакторы «Московского комсомольца» и «Эха Москвы» Павел Гусев и Алексей Венедиктов, а также лидер «Патриотов великого Отечества» Николай Стариков и президент Института Ближнего Востока Евгений Сатановский. С момента образования совета в 2018 году он собирался три раза. Несколько раз заседания приходилось отменять, потому что большинство членов НЭСа не посещали собраний.

Авторы: Евгения Кузнецова, Наталья Галимова
Теги: ЦИК, Алексей Венедиктов, эксперты
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