Умер главный конструктор Су-34 Роллан Мартиросов

Под его руководством были разработаны и реализованы основные технические решения истребителя-бомбардировщика

Роллан Мартиросов (Фото: Михаил Метцель / ТАСС)

Главный конструктор истребителя-бомбардировщика Су-34 Роллан Мартиросов скончался на 85-м году жизни, подтвердили РБК в пресс-службе ПАО «Компания «Сухой».

Дата и место прощания с авиаконструктором станет известно позже, уточнили в компании.

О кончине Мартиросова ранее сообщило агентство ТАСС.

Роллан Мартиросов окончил Московский авиационный институт им. Орджоникидзе в 1959 году. После этого он поступил на работу в ОКБ Сухого, где занимал должности инженера, начальника бригады, замначальника и позднее — начальника конструкторского отдела.

В 1991 году Мартиросов был назначен главным конструктором Су-34. Как сообщается на сайте ПАО «Компания «Сухой», под его руководством были разработаны и реализованы основные технические решения Су-34. Мартиросов руководил командой разработчиков, которая «в сложных условиях переходного периода оказалась способной осуществить разработку составных частей авиационного комплекса с заданными характеристиками», говорится на сайте «Компании «Сухой».