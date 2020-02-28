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Умер главный конструктор Су-34 Роллан Мартиросов

Под его руководством были разработаны и реализованы основные технические решения истребителя-бомбардировщика
Роллан Мартиросов (Фото: Михаил Метцель / ТАСС)

Главный конструктор истребителя-бомбардировщика Су-34 Роллан Мартиросов скончался на 85-м году жизни, подтвердили РБК в пресс-службе ПАО «Компания «Сухой».

Дата и место прощания с авиаконструктором станет известно позже, уточнили в компании.

О кончине Мартиросова ранее сообщило агентство ТАСС.

Роллан Мартиросов окончил Московский авиационный институт им. Орджоникидзе в 1959 году. После этого он поступил на работу в ОКБ Сухого, где занимал должности инженера, начальника бригады, замначальника и позднее — начальника конструкторского отдела.

В 1991 году Мартиросов был назначен главным конструктором Су-34. Как сообщается на сайте ПАО «Компания «Сухой», под его руководством были разработаны и реализованы основные технические решения Су-34. Мартиросов руководил командой разработчиков, которая «в сложных условиях переходного периода оказалась способной осуществить разработку составных частей авиационного комплекса с заданными характеристиками», говорится на сайте «Компании «Сухой».

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Он также участвовал в разработке и испытаниях таких самолетов ОКБ Сухого, как Су-15, Су-24, Су-24М и Су-27.

Су-34 — сверхзвуковой истребитель-бомбардировщик, предназначен для поражения наземных, надводных и воздушных целей противника, в том числе прикрытых средствами противовоздушной обороны и значительно удаленных от аэродрома базирования. Су-34 может действовать днем и ночью в простых и сложных метеорологических условиях.

Одним из первых случаев использования Су-34 в боевых условиях стала операция России в Сирии в рамках борьбы с международным терроризмом.

Авторы: Майя Бобенко, Мария Лисицына
Теги: авиаконструктор, Су-34
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