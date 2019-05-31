Су-34 и Су-24М провели ракетные пуски на конкурсе «Авиадартс-2019»

Су-34 и Су-24М провели ракетные пуски на конкурсе «Авиадартс-2019»

Самолеты Су-34 и Су-24М в финале конкурса «Авиадартс-2019» провели практические бомбометания и пуски неуправляемых авиационных ракет, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Черноморского флота.

Мишени были изготовлены в виде колонн военной техники, завода по изготовлению взрывных устройств, командных пунктов управления войсками.

Конкурс «Авиадартс-2019» в Крыму открылся 24 мая. В нем участвуют 58 экипажей оперативно-тактической, дальней, военно-транспортной и армейской авиации. Для проведения конкурса задействовали 60 единиц авиационной техники, аэродромы в Крыму, Краснодарском крае, Ростовской и Саратовской областях, а также авиационный полигон Чауда.