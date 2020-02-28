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Летевший в Бангкок Boeing вернется в Москву из-за трещины в стекле

На борту лайнера, направлявшегося в Бангкок, находятся около 200 человек
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Вид на аэропорт Шереметьево (Фото: Марина Лысцева / ТАСС)

Вылетевший из московского аэропорта Шереметьево в Бангкок пассажирский самолет экстренно возвращается в Москву из-за трещины на лобовом стекле. Об этом сообщают ТАСС и «РИА Новости» со ссылкой на экстренные службы.

Экипаж доложил о трещине в стекле, когда самолет вошел в воздушное пространство Казахстана, пишет ТАСС. По данным агентства, на борту лайнера находятся более 190 пассажиров и 14 членов экипажа. Эту информацию подтверждает «Интерфакс», уточняя, что на борту Boeing 777 находится 191 пассажир.

Как сообщает «РИА Новости» со ссылкой на представителя авиакомпании «Россия», самолет совершит посадку во Внуково. «Коллеги, борт возвращается не в Шереметьево», — сказали РБК в пресс-службе Шереметьево, не уточнив, где именно должен приземлиться самолет. В пресс-службе Внуково, в свою очередь, РБК сообщили, что все посадки в аэропорту совершаются штатно.

РБК обратился за комментарием к пресс-службе авиакомпании «Россия» (входит в группу «Аэрофлота»).

По информации «РИА Новости», пассажиров планируют оправить в Бангкок резервным самолетом с вылетом в 13:00 мск.

В декабре прошлого года из-за трещины на лобовом стекле в Шереметьево вернулся Boeing 737, летевший из Москвы в Сургут. Посадка прошла в штатном режиме, никто не пострадал.

Авторы: Маргарита Грошева, Екатерина Костина
Теги: Шереметьево, трещина, самолет, новости РБК
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