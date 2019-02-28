Прокуратура нашла у Шестуна еще 92 участка земли и два трактора «Беларус»

Генпрокуратура нашла новое имущество, которым, как считают в ведомстве, фактически владел бывший глава Серпуховского района Подмосковья Александр Шестун. Об этом сообщил РБК представитель ведомства Александр Куренной.
Недвижимость — 92 земельных участка и четыре здания — было зарегистрировано на других лиц. Однако в прокуратуре полагают, что она по факту принадлежала бывшему чиновнику.
Кроме того, Шестун владел снегоходами Bombardier, катером Glastron, тракторами «Беларус-320» и «Беларус-1221.2», пятью квадроциклами, а также погрузчиком Hyundai, сообщил Куренной.
В прокуратуре оценили это имущество в 425 млн руб.