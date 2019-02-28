Путин назначил нового начальника петербургского главка МВД

Им стал генерал-майор Роман Плугин, ранее работавший в Главном управлении собственной безопасности МВД и возглавлявший УВД по Южному округу Москвы. Предыдущий начальник ГУ МВД по Петербургу стал помощником Колокольцева

Владимир Путин (Фото: Алексей Никольский / РИА Новости)

Начальником Главного управления МВД по Санкт-Петербургу стал генерал-майор полиции Роман Плугин. Указ президента России Владимира Путина о назначении Плугина опубликован на официальном портале правовой информации.

Ранее петербургский главк МВД возглавлял Сергей Умнов. Президентским указом от 8 февраля он назначен помощником министра внутренних дел Владимира Колокольцева.

Новый руководитель ГУ МВД по Петербургу — выпускник Рязанского института права и экономики МВД, службу в органах он начал в качестве оперуполномоченного в уголовном розыске в Рязани. В 2010 году он также окончил академию госслужбы при президенте, в 2013 году был назначен ​сначала начальником отдела специальных операций Главного управления собственной безопасности МВД, а затем и начальником УВД по Южному округу столицы.

В середине января 2019 года источник в центральном аппарате МВД сообщил РБК, что главным кандидатом на место начальника петербургского главка считается первый заместитель Умнова Михаил Ильин. Его кандидатура тогда находилась на согласовании, уточнял собеседник.