ВТБ пообещал вывести «Динамо» в топ-5 клубов или расстаться с футболом

ВТБ после приобретения ФК «Динамо» намерен вывести клуб в пятерку лидеров, заявил Андрей Костин. Сейчас команда находится на 12-м из 16 мест в футбольной премьер-лиге. Цель будет поставлена перед новой командой менеджеров

Фото: Владимир Федоренко / РИА Новости

ВТБ, возвращающий контроль над московским футбольным клубом «Динамо», намерен взять его под управление, собрать команду менеджеров и поставить им задачу вывести «Динамо» в первую пятерку российских клубов, заявил 14 февраля в интервью телеканалу РБК глава госбанка Андрей Костин.

Являясь сейчас фактически главным спонсором «Динамо» (банк владел «Динамо» с 2009 по 2016 год, затем продал его Всероссийскому физкультурно-спортивному обществу (ВФСО) за 1 руб., но остался спонсором. — РБК), банк не управляет процессом, сказал Костин.

Видео: РБК

«Я решил попробовать: если деньги инвестировать, то и управлять процессом. Я сам не фанат, я не буду этим заниматься, но я постараюсь собрать команду менеджеров, которая доведет команду до каких-то призовых мест или по крайней мере до первой пятерки», — отметил глава ВТБ, добавив, что если этого не удастся добиться, то «надо совсем с футболом расставаться».

Когда банк раньше владел клубом, он также не управлял процессами. «[Мы] давали деньги, и это был неуспешный проект. Самое плохое даже не то, что мы деньги потратили, а то, что мы ассоциировались с неуспешным проектом», — заключил Костин.