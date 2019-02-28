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ТМК ₽88,58 (+82,94%) прогноз ВТБ Капитал к 27.02.20 Купить
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Генпрокуратура решила взыскать с жены Захарченко $320 тыс. за украшения
Генпрокуратура выяснила, что супруга полковника Дмитрия Захарченко купила в США ювелирные украшения стоимостью $320 тыс. Общая стоимость имущества, изъятия которого добивается Генпрокуратура, составляет около 500 млн руб.
Дмитрий Захарченко (Фото: Антон Новодережкин / ТАСС)

Суд начал рассмотрение гражданского иска Генеральной прокуратуры об обращении в доход государства имущества, незаконно нажитого полковником Дмитрием Захарченко, курировавшим в МВД борьбу с преступлениями в топливно-энергетическом комплексе. В ходе подготовительного заседания прокуратура подала ходатайство, требуя обязать Захарченко и его бывшую жену Яну Саратовцеву представить отчет о расходах в ходе совместной поездки в США в 2013 году. Об этом заявил в интернет-передаче «Эфир», трансляция которой велась на сайте Генпрокуратуры, официальный представитель ведомства Александр Куренной.

​По данным Генпрокуратуры, в ходе этой поездки Саратовцева купила ювелирные украшения стоимостью $320 тыс., что составляло на тот момент более 10 млн руб. (сейчас — около 21 млн руб.).

«Эта сумма фактически равняется всему ее доходу с 2007 по 2014 год», — отметил Куренной.

При обращении в 2017 году незаконно нажитого имущества Захарченко в доход государства украшения изъяты не были, не была возмещена и их денежная стоимость.

Общая стоимость имущества, изъятия которого в пользу государства добивается Генпрокуратура, составляет около 500 млн руб. В 2017 году Никулинский районный суд Москвы уже удовлетворил иск Генпрокуратуры России к Дмитрию Захарченко об обращении в доход государства нелегального имущества на общую сумму более 9 млрд руб., однако, по мнению правоохранительных органов, изъять тогда удалось далеко не все незаконно нажитое.

​«На настоящий момент установлено, что Захарченко выявленным в ходе дополнительной проверки имуществом в размере почти полумиллиарда рублей распоряжался через третьих лиц. А легальный доход этих лиц не позволял им иметь перечисленные финансовые средства и имущество. Других родственников и близких лиц, которые могли бы передать им соответствующие средства, они не имеют», — пояснил официальный представитель Генпрокуратуры Куренной.

В ходе проверки правоохранительным органам удалось найти активы Захарченко, о наличии которых не было известно при подаче и рассмотрении первого иска, в том числе ценные бумаги на общую сумму свыше $208 тыс., недвижимость и средства на счетах и в банковских ячейках на общую сумму $2,5 млн.

В начале февраля Куренной сообщал, что соответчиком по новому иску к Захарченко станет «близкий круг лиц», через которых тот пытался скрыть свои доходы.

Захарченко арестовали в сентябре 2016 года, заподозрив его в получении взятки в 7 млн руб. На момент задержания тот работал в главном управлении МВД по экономической безопасности и противодействию коррупции. Впоследствии ему вменили еще несколько эпизодов. В октябре 2018 года Верховный суд отказал в рассмотрении жалобы на конфискацию имущества Захарченко. Среди уже изъятого у самого Захарченко и членов его семьи значится 11 квартир, четыре автомобиля, наличные в разной валюте на сумму свыше 8,5 млрд руб. (их изъяли при обысках у Захарченко и его близких в сентябре 2016 года), а также полукилограммовый золотой слиток.

Авторы: Дмитрий Серков, Евгений Калюков
Теги: Дмитрий Захарченко, Генпрокуратура РФ
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