Генпрокуратура решила взыскать с жены Захарченко $320 тыс. за украшения

Генпрокуратура выяснила, что супруга полковника Дмитрия Захарченко купила в США ювелирные украшения стоимостью $320 тыс. Общая стоимость имущества, изъятия которого добивается Генпрокуратура, составляет около 500 млн руб.

Дмитрий Захарченко (Фото: Антон Новодережкин / ТАСС)

Суд начал рассмотрение гражданского иска Генеральной прокуратуры об обращении в доход государства имущества, незаконно нажитого полковником Дмитрием Захарченко, курировавшим в МВД борьбу с преступлениями в топливно-энергетическом комплексе. В ходе подготовительного заседания прокуратура подала ходатайство, требуя обязать Захарченко и его бывшую жену Яну Саратовцеву представить отчет о расходах в ходе совместной поездки в США в 2013 году. Об этом заявил в интернет-передаче «Эфир», трансляция которой велась на сайте Генпрокуратуры, официальный представитель ведомства Александр Куренной.

​По данным Генпрокуратуры, в ходе этой поездки Саратовцева купила ювелирные украшения стоимостью $320 тыс., что составляло на тот момент более 10 млн руб. (сейчас — около 21 млн руб.).

«Эта сумма фактически равняется всему ее доходу с 2007 по 2014 год», — отметил Куренной.

При обращении в 2017 году незаконно нажитого имущества Захарченко в доход государства украшения изъяты не были, не была возмещена и их денежная стоимость.

Общая стоимость имущества, изъятия которого в пользу государства добивается Генпрокуратура, составляет около 500 млн руб. В 2017 году Никулинский районный суд Москвы уже удовлетворил иск Генпрокуратуры России к Дмитрию Захарченко об обращении в доход государства нелегального имущества на общую сумму более 9 млрд руб., однако, по мнению правоохранительных органов, изъять тогда удалось далеко не все незаконно нажитое.