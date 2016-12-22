Верховный суд отклонил жалобу полковника Захарченко на конфискацию

Верховный суд отказал в рассмотрении жалобы на конфискацию имущества обвиненного во взяточничестве экс-полковника МВД Дмитрия Захарченко. Об этом говорится в сообщении картотеки суда.

Жалоба на обращение в доход государства конфискованного имущества была подана в суд высшей инстанции в начале августа. «Отказано в передаче жалобы или представления прокурора для рассмотрения в судебном заседании», — говорится в сообщении.

Никулинский суд Москвы в декабре 2017 года принял решение обратить в государственную собственность свыше 8,5 млрд руб. движимого и недвижимого имущества. Их изъяли при обысках у полковника Захарченко и его близких в сентябре 2016 года. В конфискованную собственность входят, в частности, полукилограммовый золотой слиток, а также 11 квартир, 16 машино-мест и четыре автомобиля (два Mercedes-Benz и два Porsсhe Cayenne). Имущество было изъято не только у Захарченко, но также у Семыниной, бывших сожительниц Захарченко Ирины Петрушиной и Анастасии Пестриковой, а также бывшей жены Яны Саратовцевой.

Полковника Захарченко, работавшего в главном управлении МВД по экономической безопасности и коррупции, арестовали в сентябре 2016 года по обвинению в получении взятки в 7 млн руб. Ему также вменяли злоупотребление полномочиями и воспрепятствование расследованию вывода средств из Нота-банка. Еще одним эпизодом стала взятка в $800 тыс. наличными и дисконтной карты 3,5 млн руб. за общее покровительство от владельца ресторана La Maree.