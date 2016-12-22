Дети, бизнесмены и экстремизм: какие цели президент поставил перед МВД

МВД надо обратить особое внимание на преступления против детей, экстремизм и права предпринимателей, заявил Владимир Путин на коллегии ведомства. Есть опасность, что его заявления воспримут как «ритуальные фразы», считает эксперт

Владимир Путин на ежегодном расширенном заседании коллегии МВД (Фото: Алексей Дружинин / РИА Новости)

​Президент Владимир Путин выступил с программными тезисами в сфере борьбы с преступностью на итоговой коллегии МВД в среду, 28 февраля. Глава государства также заявил, что обсудил с главой ведомства Владимиром Колокольцевым борьбу с международным наркотрафиком, пообещал упомянуть о давлении на бизнес и правах предпринимателей в своем послании Федеральному собранию и отметил, что полицейские должны больше уделять внимания правонарушениям в отношении детей, в частности, их вербовке в экстремистские группировки, «раскалывающие общество».

Дети и экстремизм

Внимание к преступлениям и правонарушениям, связанным с детьми, «должно оставаться неизменно высоким», отметил президент на коллегии МВД, посоветовав полицейским постоянно контролировать «социальные, особенно образовательные учреждения». «Надо оперативно реагировать на все сигналы, поступающие от учителей, родителей, самих школьников, более активно заниматься профилактикой подростковой преступности. Причем такая работа должна охватывать не только тех, кто входит в так называемые группы риска. Случается, что дети из благополучных семей попадают в сложные ситуации», — заявил Путин.

На полицейском учете в минувшем году находились 290 тыс. детей, совершивших правонарушения. Каждый третий из них в течение года был снят с учета, отчитался, в свою очередь, Владимир Колокольцев. Сейчас МВД скорее беспокоит «высокий уровень криминальных посягательств в отношении несовершеннолетних», заявил он: «К сожалению, даже дома они не всегда чувствуют себя в безопасности». При этом «даже незначительное психологическое или физическое насилие может спровоцировать суицидальное поведение подростка, проявление им агрессии и жестокости», — добавил министр.

Еще одна приоритетная задача МВД, связанная с несовершеннолетними, — противодействие экстремизму, подчеркнул Путин. «Мы видим, что ряд группировок действуют дерзко и вызывающе, они используют для разжигания национальной и религиозной нетерпимости ресурсы социальных сетей, организуют несанкционированные публичные акции, пытаются вовлечь в свои ряды молодежь», — заявил глава государства. По его словам, органы МВД должны «оперативно нейтрализовать» любые незаконные действия, «направленные на раскол общества».

На антиэкстремистском контроле ведомства находятся «более 2 тыс. ресурсов, включая популярные социальные сети», сообщил Колокольцев. По его словам, органы МВД проводят «масштабную профилактическую работу, ориентированную преимущественно на молодежь». Благодаря этим мерам, по его словам, число насильственных экстремистских преступлений за последние три года снизилось более чем в 2,5 раза.

Кто пытается воздействовать на молодежь В марте и июне прошлого года сторонники основателя Фонда борьбы с коррупцией Алексея Навального провели протестные акции по всей России. Наблюдатели отмечали большое количество молодых людей среди участников этих акций. В то же время в течение прошедшего года в графике президента было несколько мероприятий, посвященных встречам с молодежью. Например, 12 июня, в День России и митингов Навального, он вручил паспорта десяти талантливым школьникам, 21 июня провел встречу с классными руководителями выпускников, 24 июня Путин посетил детский лагерь «Артек» в Крыму, 21 июля в образовательном центре «Сириус» в Сочи» прошла детская прямая линия президента и т.п.

Политконсультант Дмитрий Фетисов полагает, что заявления президента на коллегии МВД касаются не поддерживающей Алексея Навального молодежи, а скорее ряда радикальных экстремистских группировок, активно вербующих в свои ряды молодых людей. «Что касается темы экстремизма, то ощущение того, что все вокруг враги, является несущим в идеологии режима, поэтому неудивительно, что тема врагов в разговоре с силовиками является доминирующей», — сказал РБК политолог Аббас Галлямов.

Права предпринимателей

Правоохранительные органы должны «создавать благоприятную деловую среду» и «тщательно расследовать факты давления на предпринимателей, их необоснованного преследования, в том числе со стороны правоохранительных органов», — сказал также президент. Он пообещал отметить эту тему в своем послании Федеральному собранию 1 марта. «Такие правонарушения — особого рода, потому что они подрывают веру людей в закон, в справедливость, в свободу экономической деятельности», — добавил Путин. При этом он отметил необходимость «последовательно очищать от криминала, от серых теневых схем банковскую систему, ТЭК, производственные и строительные отрасли».

«Работу нужно выстраивать исключительно в рамках правового поля. Ни у кого не должно возникать сомнений в правомерности наших действий», — отметил Колокольцев, говоря о борьбе с преступлениями в сфере бизнеса. При этом он рассказал об усилении контроля за финансово-кредитным сектором, ТЭК и ЖКХ. Например, только банковских преступлений за год было выявлено свыше 30 тыс., ущерб от них составил более 76 млрд руб.

О проблеме преследования предпринимателей постоянно говорит бизнес-сообщество, и президент в своих выступлениях неоднократно акцентировал внимание на этой проблеме, заметил Фетисов. Но силовики воспринимают такие тезисы как «ритуальные фразы» и не обращают на них внимания, убежден Галлямов. «Электоральный эффект тезисы президента возымели бы только в том случае, если бы Путин сейчас уволил с десяток генералов именно за то, что кошмарили бизнес. Уволить надо именно с десяток, одно-два увольнения стену скепсиса не пробьют», — заключил политолог.

Проблемы отчетности

В 2017 году раскрываемость убийств, изнасилований и других тяжких преступлений против личности превысила 90%, отчитался Колокольцев. Однако «не по всем направлениям ситуация столь благополучная», уточнил президент: так, общий уровень раскрываемости в последние годы «скачет», и в 2017-м составил всего 43%. «Значит, ключевой принцип неотвратимости наказания реализуется далеко не в полной мере», — заключил Путин.

Всего за минувший год полицейские раскрыли более 900 тыс. преступлений, заметил глава МВД. Ежегодно органы внутренних дел получают более 30 млн заявлений о правонарушениях, и 3,8 млн из них касаются «различных аспектов работы полиции». «Рассмотрение такого объема сообщений в условиях сокращения штатов увеличивает и без того высокую нагрузку на личный состав. Напомню, что за последние годы его численность была уменьшена на 438 тыс. единиц», — посетовал Колокольцев. По его словам, МВД удалось перераспределить штатную численность так, что сейчас три четверти сотрудников работают в районных отделах. Несколько лет назад «на земле» работали всего около половины полицейских, уточнил министр.

«Имеет смысл рассмотреть предложения экспертов по изменению системы показателей эффективности полицейских», — заявил Путин. Так, около четверти уголовных дел, доходящих до суда, не имеют судебных перспектив и еще на стадии следствия должны были быть закрыты по нереабилитирующим основаниям (к ним относится, например, смерть обвиняемого или истечение сроков давности уголовного преследования). Специалисты предлагают реформировать систему отчетности так, чтобы следователям не нужно было направлять такие дела в суд, напомнил глава государства.

Подобные предложения ранее обнародовал Центр стратегических разработок Алексея Кудрина и Институт проблем правоприменения при Европейском университете в Санкт-Петербурге (ИПП), напомнил в беседе с РБК ведущий специалист ИПП Кирилл Титаев. «Это изменение кажется незначительным, но на самом деле оно существенно повлияет на текущую практику работы по уголовным делам. В частности, на 10–20% снизит нагрузку на суды по рассмотрению уголовных дел. Одновременно оно содержит потенциал для гуманизации практики работы следствия», — пояснил РБК Титаев.