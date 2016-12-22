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Рогозин ограничил доступ к своей странице в Twitter
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Рогозин ограничил доступ к своей странице в Twitter
Общество, 28 фев, 10:04
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Рогозин ограничил доступ к своей странице в Twitter
Ранее «Новая газета» опубликовала материал о «племяннике» Рогозина, который, по ее данным, является членом совета директоров предприятия «Фотоэлектронные приборы»
Дмитрий Рогозин (Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС)

Страница российского ​вице-премьера Дмитрия Рогозина в микроблоге Twitter оказалась видна только для подписчиков. Доступ к ней чиновник ограничил после появившегося на этой неделе материала «Новой газеты» о его «племяннике», который, по данным издания, является членом совета директоров предприятия «Фотоэлектронные приборы».

​«Только одобренные пользователи могут видеть твиты и полный профиль @Rogozin. Для отправки запроса на чтение нажмите кнопку «читать», — указывается теперь в его аккаунте. На данный момент у Рогозина 898 тыс. подписчиков. Ранее утром 28 февраля, как отмечал возглавлявший сайт «ИноСМИ» журналист Алексей Ковалев, недоступной для неподписанных пользователей оказалась и страница вице-премьера в Facebook.

Однако на 09:30 мск общедоступные записи Рогозина на ней вновь могут увидеть все зарегистрированные в социальной сети.

Статью о «племяннике» российского вице-премьера «Новая газета» опубликовала 26 февраля. В ней утверждалось, что «племянник Рогозина Роман» в 2014 году вошел в совет директоров стратегического предприятия ​«Фотоэлектронные приборы», 50% которого принадлежит Алексею Беседе, сыну генерала ФСБ Сергея Беседы. Эту информацию издание, по его данным, получило из взломанной хакерами в 2014 году переписки Алексея Беседы с совладельцем группы «Н-Транс» Константином Николаевым и Александром Тарасовым (на тот момент занимал пост замдиректора государственного института «Циклон»).

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Кроме того, Рогозин, как выяснила «Новая газета», по меньшей мере шесть раз упоминал в своих постах в Twitter о «племяннике Романе». Однако помощник вице-премьера Никита Анисимов, комментируя эту информацию, заявил, что у Рогозина «вообще» нет племянников. Об этом позже заявил и сам вице-премьер. «В сегодняшнем номере написали, будто мой «племянник» входит в советы директоров ряда оборонных предприятий, и это очень плохо. Нет у меня племянника по имени Роман. И никогда не было. У меня вообще никогда не было племянников», — утверждал он на своей странице в Facebook.

Автор: Евгения Маляренко.
Теги: Дмитрий Рогозин , Facebook , Twitter
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