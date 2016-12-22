Рогозин ответил на публикацию «Новой газеты» о своем «племяннике»

Дмитрий Рогозин заявил, что у него никогда не было племянника, и посоветовал изданию «изучать матчасть». Ранее газета назвала «племянника Рогозина» членом совета директоров предприятия «Фотоэлектронные приборы»

Дмитрий Рогозин (Фото: Глеб Щелкунов / «Коммерсантъ»)

Вице-премьер Дмитрий Рогозин прокомментировал публикацию «Новой газеты», в которой утверждалось, что его «племянник Роман» в 2014 году вошел в совет директоров стратегического предприятия ​«Фотоэлектронные приборы», 50% которого на сегодняшний день принадлежит Алексею Беседе, сыну генерала ФСБ Сергея Беседы.

«Новая газета» в последнее время отметилась несколькими выпадами против меня. То ли по заказу, то ли по зову своего либерального сердца. В сегодняшнем номере написали, будто мой «племянник» входит в советы директоров ряда оборонных предприятий, и это очень плохо», — написал Рогозин на своей странице в Facebook.

«Нет у меня племянника по имени Роман. И никогда не было. У меня вообще никогда не было племянников», — написал Рогозин, добавив, что в реестр ОПК входит около полутора тысяч предприятий. «Вполне вероятно, что среди двух миллионов их сотрудников найдутся не только Ивановы, Петровы и Сидоровы, но и обладатели моей фамилии», — заявил он.

Вице-премьер сообщил, что среди его дальних родственников «есть молодой офицер по имени Роман». «Может, вы его имели в виду? Но он всю свою жизнь служит в Вооруженных силах, в коммерческих структурах никогда не работал.

Короче, изучайте матчасть, прежде чем за перо браться!» — заключил Рогозин.

Издание в своей публикации ссылалось на взломанную в 2014 году хакерами переписку Алексея Беседы с Александром Тарасовым, занимавшим на тот момент пост замдиректора государственного института «Циклон», и инвестором Константином Николаевым, совладельцем группы «Н-Транс».

«Новая газета» насчитала, что Рогозин по меньшей мере шесть раз упоминал в своих постах в Twitter «племянника Романа». Помощник вице-премьера Никита Анисимов в разговоре с «Новой газетой» заявил: «У Дмитрия Рогозина нет племянника по имени Роман. И вообще нет племянника».