Хакер из Мытищ взломал узел связи

В подмосковных Мытищах задержан двадцатилетний хакер, взломавший сайт местного узла связи. В столице же "попался" гражданин, торговавший шпионской аппаратурой.

Подробности РБК сообщили в пресс-службе Управления "Р" МВД России (управление по борьбе с преступлениями в сфере высоких технологий). Молодой человек более месяца осуществлял незаконный доступ в международную компьютерную сеть Интернет. В результате этого в систему был занесен компьютерный вирус.

Ущерб, нанесенный клиентам этого узла связи, уточняется. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 272 Уголовного кодекса РФ ("неправомерный доступ к компьютерной информации"). Свою вину задержанный признал полностью.

А непосредственно в столице задержан гражданин, торговавший шпионской аппаратурой, оборот которой строго ограничен законом. Задержанный, 1950 года рождения, в течение месяца находился под наблюдением оперативников и был задержан в тот момент, когда пытался продать аппаратуру частному лицу на Царицынском радиорынке Москвы.

По данному факту прокуратурой возбуждено уголовное дело по статье 138 часть 3 УК РФ (нарушение тайны переписки, телефонных переговоров, почтовых, телеграфных или иных сообщений).