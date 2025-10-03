 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Политика⁠,
0

Англиканскую церковь впервые в истории возглавила женщина

Сара Маллалли стала первой женщиной на посту главы англиканской церкви
Сару Маллалли назначили новым архиепископом Кентерберийским. Она станет первой женщиной на данном посту. Малалли ранее была первой женщиной на должности епископа Лондона
Сара Маллалли
Сара Маллалли (Фото: Ian West / Getty Images)

Новым архиепископом Кентерберийским назначена Сара Маллалли, она станет первой женщиной на этой должности. Об этом говорится в заявлении премьер-министра Великобритании Кира Стармера.

«Я приветствую назначение ее преосвященства достопочтенной дамы Сары Маллалли новым архиепископом Кентерберийским и первой женщиной на эту должность», — говорится в сообщении.

Архиепископ Кентерберийский — это духовный глава Церкви Англии и всего Англиканского сообщества (Anglican Communion), которое объединяет около 85 млн верующих по всему миру. Кафедра архиепископа находится в Кентербери, в соборе Святого Августина.

Сара Маллалли родилась в 1962 году в Уокинге. Более 35 лет она проработала в Национальной службе здравоохранения. В 1999 году в возрасте 37 лет Маллалли была назначена главной медсестрой Англии, став самой молодой женщиной в истории, занявшей этот пост. За заслуги в здравоохранении в 2005 году ей присвоили титул Dame Commander of the Order of the British Empire (DBE, дама-командор ордена Британской империи).

Главой британской внешней разведки MI6 впервые в истории станет женщина
Политика
Блэйз Метревели

Параллельно она изучала богословие и в начале 2000-х решила уйти в церковное служение. В 2001 году Маллалли была рукоположена в диаконы, а в 2002 — в священники. Она служила в приходах Саутуорка и Лондона, а затем стала каноником собора Солсбери. В 2015 году Маллалли была посвящена в сан епископа и возглавила викариат Кредитона, в 2018 году она стала первой женщиной-епископом Лондона, а в 2019 году была назначена деканом Королевских капелл.

Она замужем за Аймоном Маллалли, у пары двое детей. Помимо церковной и общественной деятельности, она увлекается гончарным делом, отмечается на сайте Церкви Англии. 

Предыдущим архиепископом Кентерберийским был Джастин Уэлби, который занимал эту должность с марта 2013 года до января 2025 года. Он ушел в отставку на фоне скандала, связанного с обвинениями в сексуальном насилии Джона Смита, юриста и проповедника, который работал с детьми в христианских лагерях Церкви Англии в 1970–1980-х годах. После его отставки обязанности архиепископа были временно возложены на архиепископа Йоркского Стивена Коттрелла, епископа Лондонского Сару Маллалли и епископа Дувра Роуз Хадсон-Уилки.

Назначение кандидата одобряет Королевская комиссия по выдвижению кандидатур Кентербери, куда входят представители Церкви Англии, всего Англиканского сообщества и Кентерберийской епархии. Для назначения кандидата необходима поддержка большинства в две трети голосов. The Guardian пишет, что Маллалли выбрали по итогам длительного процесса общественных консультаций, начавшихся в феврале 2025 года. Торжественная церемония ее вхождения в должность состоится в Кентерберийском соборе в марте 2026 года.

Читайте РБК в Telegram.

OpenAI стала самой дорогой частной компанией в мире

В Кремле сообщили об участии Путина в саммите G20 «так или иначе»

Bloomberg: министр ФРГ Шнайдер попал в больницу с напряженного собрания Мерца

МВД поставит на учет детей мигрантов, не зачисленных в школы

Дуров откроет ИИ-лабораторию в Казахстане

В Приднестровье на полторы недели вводят режим экономии газа

Украина и Россия провели новый обмен военнопленными по формуле «185 на 185»

ФАС потребовала от WB и Ozon пересмотреть нововведения из-за жалоб продавцов

Статую Свободы могут «выключить» из-за шатдауна правительства США

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Авторы
Теги
Алена Нефедова
Архиепископ Кентерберийский Великобритания Лондон католическая церковь
Материалы по теме
Руководивший коронацией Карла III архиепископ подал в отставку
Политика
Путин подарил архиепископу на Аляске две православные иконы
Политика
Православный архиепископ вручил Трампу крест с фразой «Иди и победи»
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 3 октября
EUR ЦБ: 95,34 (-0,3) Инвестиции, 02 окт, 18:01 Курс доллара на 3 октября
USD ЦБ: 81,01 (-0,49) Инвестиции, 02 окт, 18:01
СК назвал четыре версии пропажи семьи в Красноярском крае Общество, 15:30
Новое дело против Абызова возбудили из-за инвестиций в компанию из США Политика, 15:26
Суд отказал «Шанинке» в иске против Рособрнадзора Общество, 15:25
Стокгольм стал самым популярным местом в Европе для проведения IPO Инвестиции, 15:24
Melke: «Мы меняем правила игры на рынке ПВХ-окон» Отрасли, 15:23
Англиканскую церковь впервые в истории возглавила женщина Политика, 15:22
3 стратегии от Мосбиржи для начинающих инвесторов #всенабиржу!, 15:18
Как располагать к себе людей
Интенсив о харизме
Узнать больше
Премьер Украины рассказала о «немного подорванном» доверии Запада Политика, 15:18
В Баварии рассмотрят законопроект о праве полиции сбивать дроны Политика, 15:15
Военная бригада футбольных фанатов «Эспаньола» объявила о перезагрузке Политика, 15:12
Суд начал заново рассматривать дело экс-гендиректора «Макфы» и его тещи Общество, 15:09
Российские инвесторы оспорили часть 18-го пакета санкций ЕСПодписка на РБК, 15:01
ЕС продлил санкции за «гибридные действия» России Политика, 14:59
При крушении Ан-2 в Красноярском крае погиб один человек Общество, 14:58