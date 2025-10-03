Англиканскую церковь впервые в истории возглавила женщина

Сару Маллалли назначили новым архиепископом Кентерберийским. Она станет первой женщиной на данном посту. Малалли ранее была первой женщиной на должности епископа Лондона

Новым архиепископом Кентерберийским назначена Сара Маллалли, она станет первой женщиной на этой должности. Об этом говорится в заявлении премьер-министра Великобритании Кира Стармера.

«Я приветствую назначение ее преосвященства достопочтенной дамы Сары Маллалли новым архиепископом Кентерберийским и первой женщиной на эту должность», — говорится в сообщении.

Архиепископ Кентерберийский — это духовный глава Церкви Англии и всего Англиканского сообщества (Anglican Communion), которое объединяет около 85 млн верующих по всему миру. Кафедра архиепископа находится в Кентербери, в соборе Святого Августина.

Сара Маллалли родилась в 1962 году в Уокинге. Более 35 лет она проработала в Национальной службе здравоохранения. В 1999 году в возрасте 37 лет Маллалли была назначена главной медсестрой Англии, став самой молодой женщиной в истории, занявшей этот пост. За заслуги в здравоохранении в 2005 году ей присвоили титул Dame Commander of the Order of the British Empire (DBE, дама-командор ордена Британской империи).

Параллельно она изучала богословие и в начале 2000-х решила уйти в церковное служение. В 2001 году Маллалли была рукоположена в диаконы, а в 2002 — в священники. Она служила в приходах Саутуорка и Лондона, а затем стала каноником собора Солсбери. В 2015 году Маллалли была посвящена в сан епископа и возглавила викариат Кредитона, в 2018 году она стала первой женщиной-епископом Лондона, а в 2019 году была назначена деканом Королевских капелл.

Она замужем за Аймоном Маллалли, у пары двое детей. Помимо церковной и общественной деятельности, она увлекается гончарным делом, отмечается на сайте Церкви Англии.

Предыдущим архиепископом Кентерберийским был Джастин Уэлби, который занимал эту должность с марта 2013 года до января 2025 года. Он ушел в отставку на фоне скандала, связанного с обвинениями в сексуальном насилии Джона Смита, юриста и проповедника, который работал с детьми в христианских лагерях Церкви Англии в 1970–1980-х годах. После его отставки обязанности архиепископа были временно возложены на архиепископа Йоркского Стивена Коттрелла, епископа Лондонского Сару Маллалли и епископа Дувра Роуз Хадсон-Уилки.

Назначение кандидата одобряет Королевская комиссия по выдвижению кандидатур Кентербери, куда входят представители Церкви Англии, всего Англиканского сообщества и Кентерберийской епархии. Для назначения кандидата необходима поддержка большинства в две трети голосов. The Guardian пишет, что Маллалли выбрали по итогам длительного процесса общественных консультаций, начавшихся в феврале 2025 года. Торжественная церемония ее вхождения в должность состоится в Кентерберийском соборе в марте 2026 года.