Общество⁠,
Путин установил День военной полиции

Путин установил День военной полиции на 8 февраля
Фото: Дмитрий Ягодкин / ТАСС
Фото: Дмитрий Ягодкин / ТАСС

Президент Владимир Путин установил в России День военной полиции в Вооруженных силах, он будет праздноваться 8 февраля.

Указ опубликован на портале публикации правовых актов, он вступает в силу со дня подписания.

Завершаются новогодние праздники. Когда ждать следующих длинных выходных
Общество

С предложением ввести такой праздник в октябре выступило Минобороны. Инициаторы нововведения пояснили, что 8 февраля 1812 года император Александр I подписал документ «Учреждения для управления большой действующей армией», где вводились в действие «Общие правила полевой воинской полиции».

Этот документ заложил основы дисциплины и безопасности в армии. Летом того же года войска Наполеона Бонапарта вторглись на территорию Российской империи. Война закончилась через полгода — полным разгромом и изгнанием французской армии.

