МВД будет обмениваться с органами образования данными детей мигрантов
Региональные и муниципальные органы образования теперь должны передавать МВД данные о детях мигрантов. Это следует из вступившего в силу 28 января закона.
Поправки в ФЗ «О правовом положении иностранных граждан в Российской федерации» были одобрены Совфедом в июле 2025 года. Теперь местные органы образования должны передавать МВД сведения о детях мигрантов, такие как:
- результаты тестирования на знание русского языка;
- данные о приеме в образовательные организации и об отчислении;
- информация об обращении в образовательные организации ребенка и его родителей или законных представителей, включенных в реестр контролируемых лиц.
В свою очередь, МВД будет передавать образовательным органам данные о постановке или снятии ребенка с миграционного учета.
Поправки также предполагают межведомственный обмен сведениями о ребенке и его законных представителях. В число таких сведений входят Ф. И. О., дата рождения, виды и реквизиты личных документов, адрес проживания, страховой номер.
В феврале 2025 года заработал «реестр контролируемых лиц» — база данных иностранцев, незаконно находящихся в России. Доступ к реестру имеют работодатели, физические лица, органы власти, сотрудники госучреждений.
С апреля детей мигрантов начали тестировать на знание русского языка перед приемом в школу. Рособрнадзор сообщил в сентябре, что около 70% детей не были допущены до тестирования из-за неправильно оформленных документов.
