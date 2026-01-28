 Перейти к основному контенту
Общество⁠,
0

МВД будет обмениваться с органами образования данными детей мигрантов

Местные органы власти будут передавать в МВД данные о тестировании детей мигрантов на знание русского языка, приеме или отчислении из школы
Фото: Сергей Фадеичев / ТАСС
Региональные и муниципальные органы образования теперь должны передавать МВД данные о детях мигрантов. Это следует из вступившего в силу 28 января закона.

Поправки в ФЗ «О правовом положении иностранных граждан в Российской федерации» были одобрены Совфедом в июле 2025 года. Теперь местные органы образования должны передавать МВД сведения о детях мигрантов, такие как:

  • результаты тестирования на знание русского языка;
  • данные о приеме в образовательные организации и об отчислении;
  • информация об обращении в образовательные организации ребенка и его родителей или законных представителей, включенных в реестр контролируемых лиц.

В свою очередь, МВД будет передавать образовательным органам данные о постановке или снятии ребенка с миграционного учета.

Поправки также предполагают межведомственный обмен сведениями о ребенке и его законных представителях. В число таких сведений входят Ф. И. О., дата рождения, виды и реквизиты личных документов, адрес проживания, страховой номер.

В МВД России рассказали о реестре контролируемых лиц из числа мигрантов
Общество
Фото:Михаил Терещенко / ТАСС

В феврале 2025 года заработал «реестр контролируемых лиц» — база данных иностранцев, незаконно находящихся в России. Доступ к реестру имеют работодатели, физические лица, органы власти, сотрудники госучреждений.

С апреля детей мигрантов начали тестировать на знание русского языка перед приемом в школу. Рособрнадзор сообщил в сентябре, что около 70% детей не были допущены до тестирования из-за неправильно оформленных документов.

