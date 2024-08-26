Садоводы в Сочи пожаловались на прокуратуру из-за попыток забрать участки
Члены сочинского садоводческого товарищества «Меркурий» подали девять жалоб в Конституционный суд с просьбой защитить их право собственности на земельные участки, полученные при советской власти, сообщает «Коммерсантъ».
Речь идет об участках, которые были выделены Сочинскому горисполкому под коллективное садоводство по распоряжению Совета министров РСФСР. Сначала земли передавали людям в пожизненно наследуемое владение, затем — на праве собственности. Некоторые поставили участки на кадастровый учет и зарегистрировали право собственности в ЕГРН, многие продали их новым владельцам.
В 2021 году прокуратура начала подавать иски о признании «отсутствующими» прав на землю. Надзорное ведомство указывало, что участки не могли выдавать без специального распоряжения Совмина РСФСР, а свидетельства о праве владения были оформлены на старых бланках. Собственники указывают на то, что эти нарушения имеют отношение к деятельности госорганов, к которым у них не было оснований не доверять. Как уточнила председатель СНТ «Меркурий» Ирина Расторгуева, должность прокурора во время выделения участков занимал нынешний полпред президента в Южном федеральном округе Владимир Устинов.
По ее словам, только в границах товарищества «Меркурий» суды не увидели прав собственности граждан на 12 участков, в целом по городу за два с половиной года прокуратура подала свыше 2 тыс. таких исков.
В 2022 году Хостинский районный суд постановил, что спорные участки не выбывали из государственной собственности и, следовательно, действия прокуратуры правомерны. Вышестоящие инстанции согласились с такой точкой зрения, Верховный суд не увидел оснований для пересмотра ранее принятых решений.
Президент России Владимир Путин в марте утверждал, что речь о деприватизации не идет. Он счел оправданной работу прокуроров по возврату активов в госсобственность, которые были приобретены с нарушением закона и «использовались во вред государству». Путин также призывал не допустить давления на бизнес.
Кейсы лидеров бизнеса. Мнение ведущих экспертов. Актуальные тренды
в отраслях экономики
Как API позволяет предприятиям увеличивать выручку, снижать издержки
и делегировать рутину
Как интегрировать банковские функции
в учётную систему компании, чтобы работать из одного окна
Тепловые сети
в России: комплексный подход к модернизации
Кремниевая гонка:
как Россия борется
за независимость
в производстве микросхем
Киберучения бизнеса. Как и для чего
их проводят