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Садоводы в Сочи пожаловались на прокуратуру из-за попыток забрать участки

Собственники садоводческого товарищества «Меркурий» в Сочи пожаловались в Конституционный суд на действия прокуратуры, которая подает иски об «отсутствии» их прав на землю. Защита увидела в этом общий «тренд на деприватизацию»
Фото: Михаил Мордасов / РИА Новости
Фото: Михаил Мордасов / РИА Новости

Члены сочинского садоводческого товарищества «Меркурий» подали девять жалоб в Конституционный суд с просьбой защитить их право собственности на земельные участки, полученные при советской власти, сообщает «Коммерсантъ».

Речь идет об участках, которые были выделены Сочинскому горисполкому под коллективное садоводство по распоряжению Совета министров РСФСР. Сначала земли передавали людям в пожизненно наследуемое владение, затем — на праве собственности. Некоторые поставили участки на кадастровый учет и зарегистрировали право собственности в ЕГРН, многие продали их новым владельцам.

В 2021 году прокуратура начала подавать иски о признании «отсутствующими» прав на землю. Надзорное ведомство указывало, что участки не могли выдавать без специального распоряжения Совмина РСФСР, а свидетельства о праве владения были оформлены на старых бланках. Собственники указывают на то, что эти нарушения имеют отношение к деятельности госорганов, к которым у них не было оснований не доверять. Как уточнила председатель СНТ «Меркурий» Ирина Расторгуева, должность прокурора во время выделения участков занимал нынешний полпред президента в Южном федеральном округе Владимир Устинов.

По ее словам, только в границах товарищества «Меркурий» суды не увидели прав собственности граждан на 12 участков, в целом по городу за два с половиной года прокуратура подала свыше 2 тыс. таких исков.

В 2022 году Хостинский районный суд постановил, что спорные участки не выбывали из государственной собственности и, следовательно, действия прокуратуры правомерны. Вышестоящие инстанции согласились с такой точкой зрения, Верховный суд не увидел оснований для пересмотра ранее принятых решений.

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Адвокат собственников Ольга Подоплелова напомнила о постановлении Конституционного суда от 2017 года, который исключил изъятие квартиры добросовестного приобретателя в случае ненадлежащего выполнения органами власти своих функций. По ее мнению, в ситуациях с садовыми участками должны работать те же принципы. Подоплелова также связала действия прокуратуры в отношении сочинских садоводов с общим «трендом на деприватизацию», когда по различным основаниям в госсобственность вернули ряд компаний.

Президент России Владимир Путин в марте утверждал, что речь о деприватизации не идет. Он счел оправданной работу прокуроров по возврату активов в госсобственность, которые были приобретены с нарушением закона и «использовались во вред государству». Путин также призывал не допустить давления на бизнес.

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Юлия Овчинникова Юлия Овчинникова
Россия Конституционный суд садоводство собственность прокуратура приватизация Сочи
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