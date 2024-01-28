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Вандалы залили супом «Мону Лизу» в Лувре. Видео

Появились кадры атаки вандалов, заливших супом «Мону Лизу»

Вандалы залили супом «Мону Лизу» в Лувре. Видео
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«Экоактивисты» в Лувре облили «Мону Лизу» Леонардо да Винчи супом. Картина не пострадала — она защищена бронестеклом.

Участники акции — члены группы «Продовольственный ответ». Это «французская кампания гражданского сопротивления, целью которой является радикальное изменение общества на климатическом и социальном уровне», сообщило AFP со ссылкой на пресс-релиз, который агентству направили представители движения.

Проникшие в Лувр вандалы облили «Мону Лизу» супом
Общество
Фото:Marc Piasecki / Getty Images

По их словам, акция с «Моной Лизой» — «начало кампании гражданского сопротивления, которая несет в себе четкое требование, выгодное для всех, <...> — интеграция продуктов питания в общую систему социального обеспечения».

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Теги
Мона Лиза Лувр вандалы
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