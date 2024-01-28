Вандалы залили супом «Мону Лизу» в Лувре. Видео
«Экоактивисты» в Лувре облили «Мону Лизу» Леонардо да Винчи супом. Картина не пострадала — она защищена бронестеклом.
Участники акции — члены группы «Продовольственный ответ». Это «французская кампания гражданского сопротивления, целью которой является радикальное изменение общества на климатическом и социальном уровне», сообщило AFP со ссылкой на пресс-релиз, который агентству направили представители движения.
По их словам, акция с «Моной Лизой» — «начало кампании гражданского сопротивления, которая несет в себе четкое требование, выгодное для всех, <...> — интеграция продуктов питания в общую систему социального обеспечения».
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