Умер худрук театра имени Комиссаржевской Виктор Новиков
Умер художественный руководитель Санкт-Петербургского драматического Академического театра им. В.Ф. Комиссаржевской, заслуженный деятель искусств России Виктор Новиков, ему было 80 лет. Об этом ТАСС сообщила его дочь Катерина Новикова.
По ее словам, Новиков последнее время болел.
«Два часа назад папа ушел. Умер дома, болел, но еще позавчера ходил в театр», — рассказала его дочь.
Новиков был худруком театра с 1992 года.
РБК обратился за комментарием к дочери Виктора Новикова Катерине Новиковой и направил запрос в театр им. В.Ф. Комиссаржевской.
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