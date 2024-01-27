Умерла актриса Вера Молчанова

Актриса Театра на Покровке Вера Молчанова умерла в возрасте 81 года

Вера Молчанова (Фото: napokrovke / VK)

Актриса Театра на Покровке Вера Молчанова умерла на 82-м году жизни, сообщила пресс-служба театра.

«Коллектив Театра на Покровке выражает соболезнования родным и близким Веры Васильевны. О дате и месте прощания будет сообщено дополнительно», — говорится в сообщении театра, в котором Молчанова служила с 1991 года.

Вера Молчанова родилась 25 января 1943 года в городе Болохово Тульской области. В 1962 году ее приняли в труппу Московского драматического театра им. К.С. Станиславского, в 1970 году Молчанова сыграла главную роль в фильме-спектакле «Воспитанница».

Актриса играла эпизодические роли в сериалах и короткометражных фильмах. Она приняла участие в сериалах «След», «Конец света», «Закрытая школа».

В Театре на Покровке Молчанова играла в спектаклях «Горе от ума», «Вечно живые», «Браво, Чехов!».