Умерла актриса Вера Молчанова
Актриса Театра на Покровке Вера Молчанова умерла на 82-м году жизни, сообщила пресс-служба театра.
«Коллектив Театра на Покровке выражает соболезнования родным и близким Веры Васильевны. О дате и месте прощания будет сообщено дополнительно», — говорится в сообщении театра, в котором Молчанова служила с 1991 года.
Вера Молчанова родилась 25 января 1943 года в городе Болохово Тульской области. В 1962 году ее приняли в труппу Московского драматического театра им. К.С. Станиславского, в 1970 году Молчанова сыграла главную роль в фильме-спектакле «Воспитанница».
Актриса играла эпизодические роли в сериалах и короткометражных фильмах. Она приняла участие в сериалах «След», «Конец света», «Закрытая школа».
В Театре на Покровке Молчанова играла в спектаклях «Горе от ума», «Вечно живые», «Браво, Чехов!».
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