В Петербурге из-за вандалов демонтировали львов у Дворцового моста

Львов с причала у Дворцового моста в Петербурге увезли на реставрацию

В Петербурге демонтировали одну из самых известных скульптурных композиций города — львов у Дворцового моста на Адмиралтейской набережной. Скульптуры перевезли на реставрацию после актов вандализма

Фото: Александр Гальперин / РИА Новости

В Санкт-Петербурге демонтировали и увезли на реставрацию скульптуры львов, стоявших на пристани у Дворцового моста на Адмиралтейской набережной Невы., сообщает «Фонтанка».

В пресс-службе Государственного музея городской скульптуры Петербурга «Фонтанке» рассказали, что львов и их чугунные постаменты перевезли с набережной в реставрационную мастерскую «для ликвидации последствий актов вандализма».

Скульптуры львов выполнены из меди. Они были изготовлены на петербургском Александровском чугунолитейном заводе и установлены на Адмиралтейской набережной в 1832 году по указанию императора Николая I.

Ранее эти скульптуры уже демонтировали для реставрации. В сентябре 2022 года львов перевезли в Государственный музей городской скульптуры после того, как специалисты нашли на них многочисленные повреждения, в том числе вмятины, трещины и ржавчину. В музее тогда отметили, что у скульптур нет каркаса, и поэтому наибольший ущерб наносят люди, которые садятся на них.