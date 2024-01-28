В Петербурге из-за вандалов демонтировали львов у Дворцового моста
В Санкт-Петербурге демонтировали и увезли на реставрацию скульптуры львов, стоявших на пристани у Дворцового моста на Адмиралтейской набережной Невы., сообщает «Фонтанка».
В пресс-службе Государственного музея городской скульптуры Петербурга «Фонтанке» рассказали, что львов и их чугунные постаменты перевезли с набережной в реставрационную мастерскую «для ликвидации последствий актов вандализма».
Скульптуры львов выполнены из меди. Они были изготовлены на петербургском Александровском чугунолитейном заводе и установлены на Адмиралтейской набережной в 1832 году по указанию императора Николая I.
Ранее эти скульптуры уже демонтировали для реставрации. В сентябре 2022 года львов перевезли в Государственный музей городской скульптуры после того, как специалисты нашли на них многочисленные повреждения, в том числе вмятины, трещины и ржавчину. В музее тогда отметили, что у скульптур нет каркаса, и поэтому наибольший ущерб наносят люди, которые садятся на них.
Мнения ведущих экспертов и актуальные тренды в отраслях экономики
Цифровая трансформация: от осознания до внедрения
Разные грани золота для бизнеса
Новые рынки, рост e-commerce и цифровая трансформация: тренды бизнеса
Навигатор лидера:
как расти в карьере, учиться актуальному
и не выгорать
Основные меры поддержки бизнеса на 2023—2024 годы
Популярные технологии 2023 года в практике российского бизнеса
Дайджест глобальных трендов: интернет вещей, рециклинг и «мягкие роботы»
UI/UX/CX — «фронты» в битве платформ
Как изменились финансовые рынки: тренды и перспективы