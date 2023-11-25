В Петербурге установили памятник автору теории официальной народности
В Санкт-Петербурге установили памятник автору теории официальной народности графу Сергею Уварову, сообщил помощник президента Владимир Мединский в телеграм-канале.
«В Петербурге открыли замечательный памятник замечательному человеку — графу Уварову. Да, тому самому. «Православие. Самодержавие. Народность», — написал он.
Монумент поставили у здания Двенадцати коллегий. Там расположено главное здание СПбГУ. Уваров был инициатором преобразования в 1819 году Главного педагогического института в Императорский Санкт-Петербургский университет.
«Консерватизм никак не противоречит просвещению и учености. Наоборот, скорее. Главное — любить свою страну и свой народ», — отметил помощник главы государства.
На открытии присутствовали Мединский, министр просвещения Сергей Кравцов и ректор Санкт-Петербургского государственного университета Николай Кропачев, сообщила «Фонтанка».
Кравцов на встрече с учителями в РГПУ им. Герцена после церемонии открытия отметил, что Уваров был «уникальным» человеком, «который говорил о том, что образование должно быть суверенным». «Конечно, нужно изучать опыт, но прежде всего опираться на традиционные ценности, на то, чтобы не огульно ориентироваться на какие-то псевдолиберальные ценности, все-таки осмысленно к этому подходить», — приводит «Фонтанка» слова главы Минпросвещения.
Теория официальной народности — государственная идеология Российской Империи в 1830-1850-х гг., по которой для процветания России необходимо придерживаться трех «главных начал»: православной веры, самодержавия и народности.
В августе «Фонтанка» писала, что Мединский и Кравцов обратились с вопросом об установке памятника Уварову к президенту Владимиру Путину. Тогда вопросом занялись власти Петербурга. Издание отмечало, что монумент планировалось установить на месте памятника универсанту. Тот не был поставлен на баланс вуза, и поэтому СПбГУ не мог снести его, хотя работы уже начались.
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