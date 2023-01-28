В США начались протесты из-за избиения полицией афроамериканца

В США начались протесты из-за видео с избиением полицией афроамериканца, тот позже умер

В начале январе чернокожие полицейские избили афроамериканца при задержании, позже он скончался в больнице. Власти опубликовали видеозаписи, на которых полицейские бьют лежащего задержанного по лицу

Фото: Scott Olson / Getty Images

Власти города Мемфис (штат Теннеси) опубликовали три видеозаписи жесткого задержания полицейскими США афроамериканца, который не был вооружен, тот вскоре скончался, пишет The Washington Post.

После этого в Мемфисе начались протестные демонстрации, акции прошли также в Нью-Йорке, Вашингтоне и других городах. Родственники мужчины попросили участников протестов сохранять спокойствие.

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Инцидент произошел 7 января, полицейские остановили автомобиль 29-летнего Тира Николса за неосторожное вождение. Они применили электрошокер, перцовый баллончик, били его ногами, кулаками и дубинкой.

Три видеозаписи взяты с нагрудных камер полицейских, еще одна — с полицейской камеры наблюдения на столбе. На кадрах, снятых со столба видно, как сотрудники полиции бьют Николса не менее двух раз ногами, дубинкой и пять раз кулаком по лицу. Затем показано, как двое полицейских пытаются надеть на лежащего на тротуаре мужчину наручники, а третий сотрудник полиции занес ногу над головой афроамериканца. После этого на видеозаписи появляется четвертый офицер полиции, который дважды бьет Николса дубинкой по спине, другой бьет его кулаком по лицу, пока еще двое сдерживают руки мужчины.

NBC отмечает, что действия полицейских были хаотичным и непоследовательными. В частности, они требовали от мужчины вытянуть руки, пока держали их.

Согласно видеозаписи, после задержания Николса скорая помощь ехала на место 22 минуты, после чего его доставили в больницу Святого Франциска, расположенной в 15 минутах езды от места задержания. Мужчина скончался 10 января. Родственники Николса пояснили, что он получил перелом шеи и пережил остановку сердца во время задержания полицейскими, а причиной смерти стали почечная недостаточность и остановка сердца.

В полиции пояснили, что во время задержания «произошла стычка» после чего подозреваемый пытался скрыться с места происшествия. Во время попытки задержать мужчину произошла еще одна стычка, после чего Николса госпитализировали в «критическом состоянии» после жалоб на «одышку», говорилось в отчете ведомства.

Задержание проводили пять чернокожих полицейских, им предъявлено обвинение в убийстве второй степени. Правительство Мемфиса и власти США раскритиковали действия полицейских. «Еще одно болезненное напоминание о глубоком страхе и травме, боли и истощении, которые чернокожие и смуглые американцы испытывают каждый божий день», — заявил президент Джо Байден. Он потребовал от конгресса ускорить принятие Закона Джорджа Флойда о полицейском правосудии, который призван сократить долю неправомерных действий сотрудников ведомства.