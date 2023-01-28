В Индии разбились два истребителя ВВС
Два истребителя ВВС Индии Су-30 и Mirage 2000 разбились в штате Мадхья-Прадеш во время учений, передают телеканал NDTV и агентство Ani.
Самолеты, по информации NDTV, взлетели с авиабазы в городе Гвалиор. Затем они потерпели крушение в окрестностях города Морена. На место уже прибыли спасатели. В истребителе Cу-30, как отмечает Ani, находилось два пилота, а на борту Mirage 2000 он был один.
Источник агентства в Минобороны Индии сообщил, что двоих пострадавших пилотов уже обнаружили, их жизням ничто не угрожает. К месту, где находится третий пилот, вылетел вертолет ВВС, сказал собеседник Ani.
Руководство ВВС Индии сформировало специальную комиссию для расследования инцидента, пишет издание. Экспертам предстоит установить причины крушения и выяснить, столкнулись ли самолеты в воздухе.
На вооружении ВВС Индии по состоянию на сентябрь 2022 года находилось около 260 истребителей Су-30, пишет The Hindu. Большая часть из них была собрана компанией Hindustan Aeronautics Limited (HAL) внутри страны.
В 2014 году после крушения Су-30 неподалеку от Пуны (штат Махараштра) ВВС Индии на некоторое время отказались от эксплуатации этих самолетов, писала газета Hinustan Times со ссылкой на источник в ВВС страны. Официальный представитель ВВС Индии отмечал, что истребители снова начнут эксплуатировать после проверки систем катапультирования и устранения всех неполадок.