В Турции разбился истребитель F-5

Истребитель F-5 (Фото: wikimedia.org)

Истребитель F-5, принадлежащий пилотажной эскадрилье турецких военно-воздушных сил «Турецкие звезды», разбился из-за столкновения с птицей в городе Конья в центральной части страны. Об этом сообщило Минобороны Турции.

«Самолет типа F-5, принадлежащий «Турецким звездам», потерпел крушение в Конье из-за столкновения с птицей, его двигатели остановились», — заявили в ведомстве. Там уточнили, что пилот успел катапультироваться и выжил, он был госпитализирован. В министерстве добавили, что его здоровью ничего не угрожает.

Истребитель F-5 — легкий истребитель производства американской корпорации Northrop. Его разработали в конце 1950-х годов, второе поколение (F-5E) — в начале 1970-х.

В январе F-5E военно-воздушных сил Республики Корея упал в провинции Кёнгидо. Катастрофа произошла через несколько минут после взлета.