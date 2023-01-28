Власти США смягчили правила донорства для геев

С 1980-х в США действовал полный запрет на сдачу крови геями, им разрешили донорство в 2015-м с условием воздержания от секса в течение года. Теперь геи, состоящие в моногамных отношениях, могут сдавать кровь без отказа от секса

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Геям и бисексуальным мужчинами в США теперь разрешено быть донорами крови, не отказываясь от секса, если они состоят в моногамных отношениях, пишет The Wall Street Journal со ссылкой на новые рекомендации, которые выпустило Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA).

Если же эти люди в течение последних трех месяцев имели половой контакт с новым партнером, то они, как и прежде, не смогут сдать кровь.

«Мы продолжим работать, чтобы убедиться, что у нас есть политика, позволяющая каждому, кто хочет сдать кровь, иметь возможность сдавать кровь, в рамках того, что позволяет делать наука для обеспечения безопасности поставок крови», — сказал глава отдела FDA по вопросам донорства Питер Маркс.

Как отмечает WSJ, с 1980-х на фоне распространения синдрома приобретенного иммунодефицита (СПИД) в США ограничили донорство для геев и бисексуальных мужчин. Первые заболевшие были именно среди данной категории лиц.

Запрет действовал до 2015 года: тогда FDA разрешило сдавать геям кровь, но с условием, что они перед этим не будут иметь сексуальных контактов в течение года. В период пандемии этот срок сократили до трех месяцев, указывает издание.

В России в противопоказаниях к донорству нет положения о том, что люди с нетрадиционной сексуальной ориентацией не могут сдавать кровь. Однако в 2019 году в Самарской области на сайте местной «Службы крови» появилась информация, что абсолютное ограничение от сдачи крови накладывается на «лиц, относящихся к группе риска (гомосексуалисты, наркоманы, проститутки)». Позднее она пропала с сайта службы.

В декабре прошлого года «Коммерсантъ» со ссылкой на данные Объединенной программы ООН по ВИЧ/СПИДу (ЮНЭЙДС) и Европейского центра профилактики и контроля заболеваний (ECDC) сообщил, что Россия по итогам 2022-го вошла в пятерку стран с самой высокой скоростью распространения ВИЧ-инфекции. Страна пропустила вперед Южную Африку, Мозамбик, Нигерию и Индию.