Забихулло Татар попросил Путина о новой переписи «от имени всех татар»

Глава Татарского совета Афганистана выразил беспокойство из-за данных о снижении численности татар в России на 600 тыс. за десять лет. По этой причине он попросил Путина инициировать проверку данных переписи или провести ее вновь

Флаг Татарстана (Фото: Егор Алеев / ТАСС)

Глава Татарского совета Афганистана Забихулло Надери Татар обратился с письмом к российскому президенту Владимиру Путину из-за результатов Всероссийской переписи населения, согласно которым число татар в стране уменьшилось на 600 тыс. человек. О письме сообщил телеграм-канал Baza, подлинность документа РБК подтвердил секретарь Татара.

«Я хочу попросить от имени всех татар мира потребовать от исполнителей перепроверить результаты всероссийской переписи населения 2021 года или провести ее заново», — сказано в письме.

Ранее о сокращении численности татар в России написал портал «Миллиард. Татар». Со ссылкой на данные прошедшей переписи, опубликованные Росстатом, он указал, что численность этого народа в России сократилась с 5,3 млн в 2010-м до 4,7 млн. При этом более 16 млн человек во время переписи отказались назвать свою национальность.

Как говорится на сайте Всемирного конгресса татар, в Афганистане проживает, по разным оценкам, от 600 тыс. до 1 млн татар.

Председатель Комиссии Общественной палаты России по гармонизации межнациональных и межрелигиозных отношений, экс-министр по делам национальностей России Владимир Зорин в интервью тому же порталу отметил со ссылкой на историка Дамира Исхакова, что процесс снижения численности татар можно объяснить «их европеизацией, урбанизацией, ассимиляцией, смешанными браками, снижением рождаемости и уменьшением доли детей в семьях».

«Нужен серьезный, не политизированный анализ итогов переписи. Это позволит скорректировать нашу национальную политику как в стране, так и в регионах и укрепить наше межнациональное согласие», — отметил Зорин.