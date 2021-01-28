При пожаре на пороховом заводе в Перми пострадали три человека
Три человека пострадали при пожаре на Пермском пороховом заводе, сообщили «РБК Пермь» в минздраве региона.
Их госпитализировали в ожоговый центр, все трое пострадавших — мужчины.
Сообщение о пожаре на территории порохового завода поступило в МЧС утром в четверг, сообщает региональное управление МЧС. Площадь возгорания составила 50 кв. м. Через 40 минут после вызова пожар был локализован, спустя еще некоторое время — потушен. В ликвидации огня принимали участие 69 человек и 16 единиц техники.
Угрозы жизни и здоровью жителей Перми нет, уточнили в МЧС.