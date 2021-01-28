При пожаре на пороховом заводе в Перми пострадали три человека

Местные жители сообщают. что пожару предшествовал взрыв, некоторые видели огненный гриб. МЧС утверждает, что угрозы жизни и здоровью жителей нет. Завод производит заряды и воспламенители к ракетным двигателям

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Три человека пострадали при пожаре на Пермском пороховом заводе, сообщили «РБК Пермь» в минздраве региона.

Их госпитализировали в ожоговый центр, все трое пострадавших — мужчины.

Сообщение о пожаре на территории порохового завода поступило в МЧС утром в четверг, сообщает региональное управление МЧС. Площадь возгорания составила 50 кв. м. Через 40 минут после вызова пожар был локализован, спустя еще некоторое время — потушен. В ликвидации огня принимали участие 69 человек и 16 единиц техники.

Угрозы жизни и здоровью жителей Перми нет, уточнили в МЧС.