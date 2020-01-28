Завод «Звездочка» опроверг сообщения о пожаре на подводной лодке

Центр судоремонта «Звездочка» (Фото: Марина Лысцева / ТАСС)

На судоремонтном завода «Звездочка» опровергли появившуюся в СМИ информацию о произошедшем на предприятии пожаре.

«Эта информация не соответствует действительности. Никаких происшествий на территории завода нет, предприятие работает в обычном режиме», — сообщил РБК представитель пресс-службы завода завода.

Во вторник, 28 января, газета «Известия» со ссылкой на очевидцев сообщила, что на подводной лодке, находящейся на «Звездочке», произошло возгорание. Кроме того, сегодня власти Северодвинска, где расположено предприятие, сообщили, что одним из датчиков было зафиксировано повышение радиационного фона.

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