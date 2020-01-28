Самолет совершил экстренную посадку в Новосибирске

Пассажирский самолёт Embraer 170 рейса Новосибирск — Екатеринбург сел в аэропорту вылета из-за проблем с механизмом закрылок. Никто из пассажиров не пострадал

Самолет Embraer-170 (Фото: Александр Кряжев / РИА Новости)

Пассажирский самолет, вылетевший из Новосибирска в Екатеринбург, совершил экстренную посадку в аэропорту вылета Толмачево из-за технических проблем с механизмом закрылок. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на представителя экстренных служб региона.

Самолет вылетел в 16:10 по местному времени (12:10 мск), но решил вернуться «по решению экипажа», заявили РБК в пресс-службе аэропорта Толмачево, рекомендовав обратиться за подробностями в авиакомпанию. Самолет сел в штатном режиме.

По данным агентства, речь идет о самолете Embraer 170. Предварительно, у воздушного судна не убрались закрылки. «Интерфакс» со ссылкой на источник уточняет, что у самолета отказал механизм уборки закрылок: они не убрались, когда лайнер набирал высоту.

В пресс-службе авиакомпании S7 РБК подтвердили, что при выполнении рейса S7 5017 Новосибирск — Екатеринбург сработала индикация невыпуска закрылков, после чего командир самолета принял решение о возврате в аэропорт вылета. «После выработки топлива самолет Embraer 170 благополучно приземлился в аэропорту Толмачево», — уточнил перевозчик. Для выполнения рейса будет предоставлен резервный борт, пассажиры будут ожидать вылета в здании аэровокзала.

Согласно данным портала FlightRadar, речь идет о лайнере Embraer 170 авиакомпании S7, вылетевшем в Екатеринбург рейсом в 16:10 по местному времени (12:10 мск). Как сообщает E1.ru, в 15:42 самолет кружил в районе поселков Соколово и Новоторышкино. По данным «КП-Новосибирск», на борту находились 74 пассажира и четыре члена экипажа, РЕН ТВ со ссылкой на источник сообщает о 77 пассажирах лайнера.