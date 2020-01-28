Суд обязал дочку «Роскосмоса» восстановить матадора-рекордсмена на работе

Во вторник, 28 января, Московский городской суд обязал дочку «Роскосмоса» — «Научно-производственное объединение «Молния» — восстановить в должности замначальника материально-технического обеспечения предприятия Романа Карпухина. По решению суда, он должен выйти на работу с завтрашнего дня.

Карпухин был сокращен приказом в октябре 2018 года, а его должность была упразднена. Как рассказал Карпухин РБК, ему не была предложена вакансия, которая соответствовала бы уровню его образования, должностным обязанностям и заработной плате, ранее занимаемой им должности.

РБК направил запрос в НПО «Молния».

Роман Карпухин — офицер запаса ФСБ, прошедший горячие точки первой чеченской войны в составе группы «Вымпел». Закончил Высшее военное авиационное училище (Харьков, Украина), а также Каталонскую школу корриды (Барселона, Испания). Карпухин занесен в Книгу Рекордов России как первый русский матадор, выступающий на аренах 1 категории Испании и Латинской Америки.

НПО «Молния» было основано в 1976 году в качестве головного предприятия Министерства авиационной промышленности СССР, оно стало одним из крупнейших предприятий авиакосмической промышленности СССР. Предприятие участвовало в создании орбитального космического корабля многоразового использования «Буран», полет которого впервые в мире завершился автоматической посадкой 15 ноября 1988 года.