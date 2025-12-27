В США на фоне бурана отменили и задержали более 10 тыс. рейсов

На США обрушился мощный буран, что привело к массовым задержкам и отменам рейсов по всей стране, а также в соседней Канаде. Особенно пострадали аэропорты Нью-Йорка и северо-восточных регионов

Фото: Adam Gray / Reuters

По всей территории Соединенных Штатов с вечера 26 декабря отменены или задержаны более 12 тыс. рейсов, следует из данных портала FlightAware.

За день 26 декабря было задержано 8,9 тыс. рейсов, направлявшихся в США и из них, а также внутренних. Еще 1710 отменили. На следующий день, 27 декабря, было отменено 637 рейсов (внутренних и международных, следующих в США и за границу с их территории), еще 1245 задержаны.

Большинство отмен и задержек пришлись на авиакомпании JetBlue, Delta Airlines: только 27 декабря они задержали и отменили 21% и 8% рейсов. Накануне цифры были еще больше: 59% и 36% соответственно. Republic в этот же день отменила и задержала 33% рейсов.

Bloomberg пишет, что на оба побережья США обрушилась непогода. The New York Times сообщает, что на Нью-Йорк обрушился буран: к 01:00 по местному времени 27 декабря в центре города выпало 2,3 дюйма снега (почти 6 см). По данным метеорологической службы США, примерно к 5:30 утра шторм начал стихать. В районе Нью-Йорка к тому моменту местами зафиксировали покров до 9 дюймов (23 см).

От перебоев с приемом и отправкой рейсов сильно пострадали три крупнейших аэропорта Нью-Йорка — Ла-Гуардия, Международный аэропорт им. Джона Кеннеди и Ньюарк: в их районах прогнозировали выпадение до 23 см снега, отмечает Bloomberg. Только за 27 декабря в первых двух отменили и задержали 29% и 32% рейсов, в третьем — 16%, следует из данных FlightAware.

Перебои возникли в один из самых загруженных периодов для путешествий в США, во время Рождества. Они затронули аэропорты Филадельфии, Атланты, Балтимора, Орландо, Детройта, Чикаго и других городов. Непогода привела к массовым отменам рейсов не только в Соединенных Штатах, но и в Канаде (Торонто, Монреаль, Ванкувер).

JetBlue сообщила об отмене около 350 рейсов в период с 26 по 27 декабря, в основном на северо-востоке США. «Мы работаем над тем, чтобы помочь пострадавшим клиентам с переносом рейсов», — заявил авиаперевозчик.

United Airlines пообещала обеспечить пассажирам «максимальную гибкость». Представитель перевозчика пояснил, что компания заранее сократила расписание, чтобы минимизировать сбои в работе на фоне шторма. Southwest Airlines также внесла корректировки в расписание, в основном в аэропортах ЛаГуардия в Нью-Йорке и в Балтиморе.

Bloomberg связал буран с возвращением явления Ла-Нинья.