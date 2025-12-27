 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Общество⁠,
0

В США на фоне бурана отменили и задержали более 10 тыс. рейсов

На США обрушился мощный буран, что привело к массовым задержкам и отменам рейсов по всей стране, а также в соседней Канаде. Особенно пострадали аэропорты Нью-Йорка и северо-восточных регионов
Фото: Adam Gray / Reuters
Фото: Adam Gray / Reuters

По всей территории Соединенных Штатов с вечера 26 декабря отменены или задержаны более 12 тыс. рейсов, следует из данных портала FlightAware.

За день 26 декабря было задержано 8,9 тыс. рейсов, направлявшихся в США и из них, а также внутренних. Еще 1710 отменили. На следующий день, 27 декабря, было отменено 637 рейсов (внутренних и международных, следующих в США и за границу с их территории), еще 1245 задержаны.

Большинство отмен и задержек пришлись на авиакомпании JetBlue, Delta Airlines: только 27 декабря они задержали и отменили 21% и 8% рейсов. Накануне цифры были еще больше: 59% и 36% соответственно. Republic в этот же день отменила и задержала 33% рейсов.

В московских аэропортах на фоне непогоды задержали десятки рейсов
Общество
Фото:Алексей Белкин / NEWS.ru / Global Look Press

Bloomberg пишет, что на оба побережья США обрушилась непогода. The New York Times сообщает, что на Нью-Йорк обрушился буран: к 01:00 по местному времени 27 декабря в центре города выпало 2,3 дюйма снега (почти 6 см). По данным метеорологической службы США, примерно к 5:30 утра шторм начал стихать. В районе Нью-Йорка к тому моменту местами зафиксировали покров до 9 дюймов (23 см).

От перебоев с приемом и отправкой рейсов сильно пострадали три крупнейших аэропорта Нью-Йорка — Ла-Гуардия, Международный аэропорт им. Джона Кеннеди и Ньюарк: в их районах прогнозировали выпадение до 23 см снега, отмечает Bloomberg. Только за 27 декабря в первых двух отменили и задержали 29% и 32% рейсов, в третьем — 16%, следует из данных FlightAware.

Перебои возникли в один из самых загруженных периодов для путешествий в США, во время Рождества. Они затронули аэропорты Филадельфии, Атланты, Балтимора, Орландо, Детройта, Чикаго и других городов. Непогода привела к массовым отменам рейсов не только в Соединенных Штатах, но и в Канаде (Торонто, Монреаль, Ванкувер).

JetBlue сообщила об отмене около 350 рейсов в период с 26 по 27 декабря, в основном на северо-востоке США. «Мы работаем над тем, чтобы помочь пострадавшим клиентам с переносом рейсов», — заявил авиаперевозчик.

United Airlines пообещала обеспечить пассажирам «максимальную гибкость». Представитель перевозчика пояснил, что компания заранее сократила расписание, чтобы минимизировать сбои в работе на фоне шторма. Southwest Airlines также внесла корректировки в расписание, в основном в аэропортах ЛаГуардия в Нью-Йорке и в Балтиморе.

Bloomberg связал буран с возвращением явления Ла-Нинья.

Ла-Нинья — это процесс снижения температуры воды в океане. Ему противоположно явление Эль-Ниньо, при котором температура океана повышается не более чем на три градуса. Оба природных явления сменяют друг друга с периодичностью от двух до семи лет и значительно влияют на климат. Они могут вызывать природные катаклизмы, включая засухи, наводнения и неурожаи. Эти термины переводятся с испанского как «мальчик» и «девочка».

Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.

Долина согласилась выселиться из квартиры на праздниках

В Казахстане назвали причину крушения самолета AZAL

МИД призвал россиян воздержаться от поездок в Германию

КС ответил, является ли негативное отношение к военной службе причиной для отказа от нее

Экс-премьер России не увидел «другого пути» с работой WhatsApp

Конституционный суд нашел пробел в законах о наблюдателях на выборах
Авторы
Теги
Татьяна Зыкина Татьяна Зыкина
задержка рейсов отмена рейсов непогода Буран США
Материалы по теме
В московских аэропортах на фоне непогоды задержали десятки рейсов
Общество
Рейсы из Москвы и Петербурга вынужденно сели в Самарканде из-за тумана
Общество
Во Владивостоке более чем на 19 часов задержали рейс в Улан-Удэ
Общество
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
00 часов : 00 минут : 00 секунд
00 дней

Считаем дни
до Нового года

Реклама ООО “БОРК Импорт”

Лента новостей
Курс евро на 27 декабря
EUR ЦБ: 91,21 (-0,68) Инвестиции, 26 дек, 17:59 Курс доллара на 27 декабря
USD ЦБ: 77,69 (-0,19) Инвестиции, 26 дек, 17:59
Иноуэ в шестой раз защитил титул абсолютного чемпиона мира по боксу Спорт, 17:31
Какие инвестиционные активы обгоняют инфляцию #всенабиржу!, 17:29
Подросток ножом убил бывшего одноклассника в школе в Туве Общество, 17:27
В Шереметьево и Внуково ограничили полеты Политика, 17:19
Много света: где найти квартиру с окнами в пол РБК и ПИК, 17:15
Минпромторг раскрыл сроки начала серийного выпуска пассажирских Ту-214 Общество, 17:11
Воспитанник ЦСКА пострадал в результате драки со стрельбой в Подмосковье Спорт, 17:06
Определите свой тип лидерства
Это займет всего 5 минут
Пройти тест
На подлете к Москве сбили шесть дронов Политика, 16:57
В горах Казахстана погиб мужчина Общество, 16:53
В США на фоне бурана отменили и задержали более 10 тыс. рейсов Общество, 16:46
Россиянин обыграл Карлсена на ЧМ по быстрым шахматам Спорт, 16:40
Как развивается рынок финансовых приложений Отрасли, 16:39
Зеленский сделает остановку в Канаде перед встречей с Трампом в США Политика, 16:16
Близ аэропорта Внуково ограничили использование воздушного пространства Политика, 16:08