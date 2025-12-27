 Перейти к основному контенту
Что читает шеф-редактор «Яндекс Книг». Эфир Радио РБК

Шеф-редактор «Яндекс Книг» Мильчин назвал пользу от книги о гибели динозавров
Константин Мильчин, литературный критик и шеф-редактор сервиса «Яндекс Книги», поделился с РБК подборкой любимых произведений. Он отметил роман Марии Даниловой «Двадцать шестой», а также книгу о вымирании динозавров
Фото: Альпина нон-фикшн
Фото: Альпина нон-фикшн

Как рассказывает Мильчин, в романе «Двадцать шестой» Марии Даниловой описываются истории семей, которые жили на юге Москвы в 80-х.

«Мне очень понравилось, как это время было запечатлено, без чернухи, без приукрашивания. А еще очень симпатичные герои и некоторые ситуации, которые просто прошибают насквозь», — отметил Мильчин.

Фрагмент книги

«Как-то перед Новым годом Женя вышла с работы и увидела возле «Продуктов» длинную очередь, которая тянулась аж до конца здания. Давали бананы. Бананы! Для Гриши! Она встала в хвост очереди, ей сразу же всучили ручку и велели записать на руке свой номер. Чернила, конечно, от холода замерзли, ничего не выходило, очередь ругалась, пока наконец высокий мужчина в черном пальто, вставший за Женей, не вынул из своего потертого дипломата фиолетовый фломастер. Ледяными от холода руками Женя написала на тыльной стороне ладони число 62».

Другая книга, которую посоветовал Мильчин, — «Как умирали динозавры: Убийственный астероид и рождение нового мира» Райли Блэка. Автор воссоздает картину массового вымирания видов после падения метеорита 66 млн лет назад. На примерах отдельных животных он показывает, как «цари природы» погибают, уступая место другим видам. «Удивительным образом эта книга может дать советы и нам, как выжить в трудной ситуации», — делится впечатлениями Мильчин.

Что читает глава Альфа-банка Владимир Верхошинский. Эфир Радио РБК
Технологии и медиа
Владимир Верхошинский

Фрагмент книги

«Если бы нептичьи динозавры выжили, наша собственная история пошла бы другим путём. А может быть, и вовсе не началась бы. Мало того что млекопитающие остались бы малютками при неограниченной власти нептичьих динозавров, но, вероятно, самым ранним приматам пришлось бы выдерживать жесткую конкуренцию… массовое вымирание конца мелового периода не просто завершение истории динозавров, но важнейший поворотный момент нашей собственной истории. Меня поражает упорство жизни, её неуёмная, беззастенчивая стойкость. С тех пор как более трёх миллиардов шестисот миллионов лет назад на нашей планете впервые возникла жизнь, она уже не исчезала».

Константин Мильчин — российский литературный критик, журналист. Окончил историко-филологический факультет Российского государственного гуманитарного университета. Мильчин вел книжные программы на Радио России и телеканале «Культура». Его рецензии публиковались в ТАСС, «Ведомостях», в журналах «Иностранная литература», Time Out, «Русский репортер». В 2017 году стал главным редактора сайта о литературе «Горький», также занимает пост шеф-редактора сервиса «Яндекс Книги».

Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.

