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Путин наградил Боярского орденом «За заслуги перед Отечеством» I степени

Боярский накануне отметил 75-летие. Путин наградил его за вклад в развитие отечественной культуры и искусства и многолетнюю плодотворную творческую деятельность
Михаил Боярский
Михаил Боярский (Фото: Андрей Чепакин / ТАСС)

Президент Владимир Путин подписал указ о награждении артиста Михаила Боярского орденом «За заслуги перед Отечеством» I степени, документ размещен на портале правовой информации.

«За большой вклад в развитие отечественной культуры и искусства, многолетнюю плодотворную творческую деятельность», — сказано в указе.

26 декабря Боярскому исполнилось 75 лет.

Путин накануне поздравил артиста с юбилеем, отметив его «большой, многогранный талант, яркий артистический темперамент и поистине неиссякаемую созидательную энергию».

Михаилу Боярскому — 75 лет. Вспоминаем высказывания из его интервью
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Михаил Боярский во время благотворительного концерта &laquo;Мы вместе&raquo;, Москва, 2020 год

Боярский родился в Ленинграде в 1949 году. В десять лет впервые снялся в кино — в короткометражке «Спички детям не игрушки» — вместе с дядей Николаем Боярским.

После окончания школы решил пойти в Ленинградский институт театра, музыки и кинематографии, там начал играть в рок-группе. В 1972 году, завершив учебу в вузе, пришел в Театр имени Ленсовета, где работал до 1987 года, сейчас числится в труппе как приглашенный артист.

Известность актеру принесли роли в кино — д'Артаньяна в «Трех мушкетерах» (после этого фильма почти неизменным атрибутом артиста стала широкополая шляпа), шевалье де Брильи в «Гардемарины, вперед!» и др. В этих фильмах он исполнял многие песни. Артист известен и благодаря другим композициям: «Зеленоглазое такси», «Рыжий конь», «Городские цветы» и др.

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Михаил Боярский «За заслуги перед Отечеством» Владимир Путин
Михаил Боярский фото

Михаил Боярский

актер, певец, музыкант
26 декабря 1949 года
Владимир Путин фото

Владимир Путин

политик, президент России
7 октября 1952 года
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