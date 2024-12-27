ФСБ показала видео с готовившими теракт в Москве убитыми террористами
У террористов, которые готовили теракт в отделе полиции, нашли газовые баллоны, пистолет, пакеты с селитрой, следует из видео ФСБ, которое опубликовала спецслужба. Также на кадрах показано, как силовики штурмовали квартиру, где находились подозреваемые.
После этого видны стены со следами от пуль и тела убитых — в ФСБ сообщили, что террористы оказали сопротивление и были застрелены.
Теракт, по данным ФСБ, готовили члены ячейки «Вилаят Хорасан» (афганское крыло запрещенной в России террористической организации «Исламское государство»). Они готовили взрыв в одном из отделов полиции в Москве, заявили в ФСБ.
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