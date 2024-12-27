В Госдуме предложили ввести программу по сохранению здоровья мужчин
Глава комитета Госдумы по охране здоровья Сергей Леонов предложил создать программу для сохранения здоровья мужчин. Об этом он сообщил на пресс-конференции, посвященной итогам работы комитета в 2024 году, передает корреспондент РБК.
Депутат отметил, что, как правило, мужчины пренебрегают диспансеризацией и походами к врачам. К тому же, добавил он, по статистике мужчины живут на десять лет меньше женщин.
«Нам стоит очень серьезно задуматься о создании программы по охране здоровья мужчин, потому что без них мы демографическую ситуацию не выправим никак. Ну и, конечно, женщины — наше все», — сказал Леонов. По словам депутата, такая программа необязательно должна быть государственной.
Согласно данным Росстата, в 2022 году доля мужчин, не ведущих здоровый образ жизни, выросла до 55% против 40% годом ранее. Среди женщин зафиксировали противоположную тенденцию — рост доли россиянок, приверженных здоровому образу жизни, вырос на 3,3 п.п. — до 71% (в 2020 году этот показатель составлял составляла около 63%).
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