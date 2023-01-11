Больше половины мужчин в России стали «антизожниками»

В 2022 году доля мужчин, не ведущих здоровый образ жизни, выросла до 55% против 40% год назад, оценил Росстат. У женщин тенденция обратная. Эксперты объясняют это стрессами прошлого года. В пандемию «антизожников» было еще больше

Фото: Светлана Шевченко / РИА Новости

На фоне событий 2022 года в России существенно выросла доля мужчин, которые не придерживаются здорового образа жизни, — на 14,5 процентного пункта (п.п.), до 54,9% мужского населения в возрасте 15 лет и старше, следует из результатов исследования Росстата, подготовленных в конце декабря и проанализированных РБК. По итогам предыдущего опроса в 2021 году таких мужчин было 40,4%.

В пандемийном 2020 году доля мужчин-«антизожников» находилась на максимуме и превышала 62%. Более ранних сопоставимых данных статслужбы найти не удалось.

Согласно данным Росстата, на 1 января 2022 года в стране проживало около 54 млн мужчин в возрасте 15 лет и старше (оценка без учета итогов переписи населения 2021 года). Поскольку итоги выборочного опроса о здоровье распространены на все население, можно оценить, что в России в 2022 году не вели здоровый образ жизни 29–30 млн мужчин.

Среди женщин Росстат зафиксировал противоположную тенденцию, а именно рост доли россиянок, приверженных здоровому образу жизни. В 2022 году увеличение составило 3,3 п.п., до 71% женского населения. Эта доля последовательно растет: в 2020 году она составляла около 63%.

По итогам наблюдения доля мужчин с высокой и удовлетворительной приверженностью здоровому образу жизни значительно уменьшилась в 2022 году, а доля женщин, приверженных здоровому образу жизни, увеличилась, подтвердили интерпретацию данных в Росстате.

Выборочное наблюдение состояния здоровья населения проводилось Росстатом в сентябре—октябре 2022 года методом личного опроса и охватило 60 тыс. домохозяйств во всех регионах страны.

По данным исследования 2022 года, высокую приверженность ЗОЖ демонстрировали 5,4% мужчин и 8,5% женщин, удовлетворительную — 39,7% мужчин и 62,5% женщин. Доля «антизожников» вычисляется как 100% минус суммарная доля тех, кто демонстрирует высокую и удовлетворительную приверженность ЗОЖ.

Кого Росстат считает приверженными здоровому образу жизни В соответствии с методикой, утвержденной в 2019 году, Росстат делит людей по принципу отношения к здоровому образу жизни на три группы. К людям с «высокой приверженностью здоровому образу жизни» относятся россияне, следующие одновременно пяти принципам: не курят;

съедают не менее 400 г овощей (без учета картофеля) и фруктов в день;

имеют не менее 150 минут умеренной или 75 минут интенсивной физической нагрузки в неделю;

потребляют не более 5 г соли в сутки;

выпивают не более 168 г чистого спирта в неделю для мужчин (около 0,4 л 40-градусного алкоголя, или две бутылки вина крепостью 12 градусов, или 3 л пива крепостью 4 градуса) и не более 84 г для женщин (0,2 л крепкого алкоголя, или одна бутылка вина, или 1,5 л пива). К представителям «удовлетворительной» приверженности ЗОЖ служба относит тех, кто не курит и при этом не соблюдает один из четырех других критериев. Курящих и нарушающих два и более из оставшихся правил россиян Росстат фактически причисляет к ведущим нездоровый образ жизни.

Регионы — лидеры по росту «антизожников»

Увеличение доли мужского населения с вредными привычками произошло в большинстве российских регионов — за исключением Камчатки, Якутии, Чечни, Карачаево-Черкесии, Кабардино-Балкарии, Ингушетии, Астраханской, Рязанской и Липецкой областей.

Наибольший прирост был зафиксирован во Владимирской области (плюс 38 п.п.), Крыму (33 п.п.), Калмыкии и Волгоградской области (30 и 31 п.п. соответственно), Чувашии и Смоленской области (около 30 п.п.). В Москве мужчин с нездоровым образом жизни стало больше почти на 8 п.п., а в Санкт-Петербурге — на 12 п.п.

Снижение доли россиян, не отличающихся здоровым образом жизни, происходило в основном в Северо-Кавказском федеральном округе, в том числе в Чечне (минус 23 п.п.), Ингушетии (минус 19 п.п.), Кабардино-Балкарии и Карачаево-Черкесии (минус 8 п.п.).

Женщины в России по сравнению с мужчинами меньше курят, меньше употребляют алкоголя, едят более здоровую пищу, чаще соблюдают диету, отмечали еще в 2015 году российские социологи. Ожидаемая продолжительность жизни у женщин в России на девять лет превышает аналогичный показатель у мужчин (.xlsx).

Формирование здорового образа жизни россиян является одной из национальных целей развития России. В стране действует федеральный проект «Формирование системы мотивации граждан к здоровому образу жизни, включая здоровое питание и отказ от вредных привычек», целью которого является рост доли таких граждан. По итогам наблюдения 2022 года незначительно снизилась доля россиян, которые заявили, что оценивают свое здоровье как «хорошее» или «очень хорошее» (с 57,2 до 55,3%). Это в основном произошло за счет увеличения доли тех, кто оценивает свое здоровье как «удовлетворительное» (с 35,5 до 37,8%).

РБК направил запрос в Минздрав.

Причины резких изменений

Учитывая сроки проведения полевой части наблюдения (сентябрь — начало октября 2022 года), рост тревожности, стрессов и потребления вредных веществ вполне ожидаемы, полагает научный сотрудник лаборатории демографии и человеческого капитала Института Гайдара Игорь Ефремов. Такие резкие скачки не характерны для образа жизни людей, они могут быть вызваны либо проблемами с выборкой исследования, либо, что более вероятно, стали результатом событий 2022 года, отметил он.

«Причиной резких изменений, вероятно, стало участие России в военных действиях и, возможно даже в большей степени, проведение мобилизации», — предполагает он.

Разница в динамике показателей наблюдения между женщинами и мужчинами может служить дополнительным подтверждением, что основным фактором резкого ухудшения образа жизни мужчин стала частичная мобилизация, рассуждает Ефремов. «Поскольку для женщин это не представляет персональной физической угрозы (кроме небольшой доли военнообязанных женщин), это не повлияло на их поведение так сильно, как на поведение мужчин», — считает эксперт.

C ним согласна профессор факультета экономических наук НИУ ВШЭ Марина Колосницына. По ее мнению, военные действия и частичная мобилизация могли повлиять на потребление алкоголя и сигарет, так как оно сильно коррелирует с общим уровнем стресса. В то же время другие компоненты здорового образа жизни по методологии Росстата (например, потребление овощей и фруктов) зависят не от стресса, а от уровня жизни и реальных доходов, указывает эксперт.

Результаты обследования будут более репрезентативными, если будет доступна информация по отдельным компонентам — критериям следования ЗОЖ, считает Колосницына. В целом же базу 2021 года можно во многом считать ненадежной, так как тогда еще продолжалась пандемия и население России демонстрировало поведенческие изменения, предупреждает она.

Влияние алкоголя

В последнее время на фоне роста психологического напряжения у россиян (усилившегося после начала специальной военной операции) наблюдается рост продаж крепкого алкоголя, обращал внимание руководитель направления «макроэкономика» ЦМАКПа Дмитрий Белоусов. По данным Росалкогольрегулирования, розничные продажи алкогольной продукции (без учета пива, пивных напитков, сидра, пуаре и медовухи) в России за январь—ноябрь 2022 года выросли на 3% по сравнению с аналогичным показателем за прошлый год. В частности, продажи водки увеличились на 5,6%, коньяка — на 4,1%, а ликеро-водочных изделий крепостью выше 25% — на 27%.

Важной характеристикой является тот факт, что потребление крепкого алкоголя растет опережающими темпами по сравнению со всем алкоголем, указывает Белоусов. «Если тенденция закрепится и станет воспроизводиться, например, как в СССР в «потерянное десятилетие» середины 1970-х — середины 1980-х годов, итогом может стать постепенная, но длительная деградация человеческого капитала — вероятно, начиная с наиболее депрессивных регионов и отраслей», — предупреждал Белоусов.

Вместе с тем, по данным наблюдения Росстата, доля россиян, которые ежедневно или периодически курят, в 2022 году снизилась до 19,2% (по сравнению с 20,3% в предыдущем исследовании 2021 года). Сообщили, что бросили курить, 11,6% респондентов.