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Мальдивы посетило рекордное число туристов

На Мальдивах сообщили о рекордном турпотоке в 2 млн человек за год
Мальдивы за год посетили 2 млн туристов — впервые в истории. Россияне оказались на втором месте по числу визитов, в последние два месяца больше всего туристов на островах было именно из России
Фото: Norbert Probst / imagebroker / Global Look Press
Фото: Norbert Probst / imagebroker / Global Look Press

За год Мальдивы посетили 2 млн туристов, это рекорд для страны, сообщает Hotelier Maldives.

Двухмиллионным туристом стала Астрид Дирнэггер из Австрии, которая приехала на Мальдивы с мужем и двумя детьми, она получила множество сувениров и пакет услуг от курорта SAii Lagoon, говорится в сообщении.

SAii Lagoon — это пятизвездочный отель от Hilton в центральной части архипелага.

Ежедневно на Мальдивы в среднем прибывают более 6 тыс. туристов, указало Минтуризма страны. Больше всего гостей в этом году приезжали из Китая, затем следуют Россия, Великобритания, Германия, Италия, Индия, США, Франция, Испания и Швейцария.

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Фото:Валерий Шарифулин / ТАСС

В октябре турпоток россиян на Мальдивы оказался рекордным для этого месяца с 2019 года. Страну посетили 22,6 тыс. россиян — это почти на 28% больше, чем в октябре 2023 года, когда в республику приехали 17,7 тыс. туристов из России. В прошедшем ноябре турпоток также превысил показатели 2023 года — на Мальдивы приехали 19,9 тыс. человек, что больше на 17,5%, чем годом ранее. В оба месяца Россия на первом месте по количеству граждан, посетивших Мальдивы.

С 2018 года рекорд по количеству посетивших острова россиян был установлен в 2021 году (222 тыс.). В 2022-м Мальдивы посетили почти 202 тыс. российских граждан, в прошлом году — 209 тыс.

В Ассоциации туроператоров России (АТОР) прогнозировали, что, «судя по динамике», в этом году может быть повторен рекорд по числу визитов россиян на Мальдивы 2021 года «либо до него «не дотянут» совсем немного».

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Лилия Пашкова Лилия Пашкова
Мальдивы туризм российские туристы
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