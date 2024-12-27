В Петербурге открыли первую за пять лет станцию — «Горный институт»

В Петербурге открыли первую за пять лет новую станцию метро

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В Петербурге открыли станцию метро «Горный институт». Она находится на оранжевой, Лахтинско-Правобережной, четвертой линии. Это первая за пять лет станция метро, которую открывают в городе.

Новая станция расположена на Васильевском острове. Выходы из нее есть на Большой проспект Васильевского острова (в районе 24-й и 25-й линий).

В последний раз в городе станции метро открывали в 2019 году — тогда запустили «Проспект Славы», «Дунайскую» и «Шушары» в составе фиолетовой, Фрунзенско-Приморской, пятой линии.

Станция «Горный институт» строилась с 2014 года, в 2017-м началась проходка тоннелей к ней. Сроки открытия несколько раз переносились. Сейчас это конечная станция на линии. Также строится «Театральная», между «Горным институтом» и «Спасской». Впоследствии же линию продлят на север города, до станций «Гавань» и «Морской фасад».