В Петербурге открыли первую за пять лет новую станцию метро
В Петербурге открыли станцию метро «Горный институт». Она находится на оранжевой, Лахтинско-Правобережной, четвертой линии. Это первая за пять лет станция метро, которую открывают в городе.
Новая станция расположена на Васильевском острове. Выходы из нее есть на Большой проспект Васильевского острова (в районе 24-й и 25-й линий).
В последний раз в городе станции метро открывали в 2019 году — тогда запустили «Проспект Славы», «Дунайскую» и «Шушары» в составе фиолетовой, Фрунзенско-Приморской, пятой линии.
Станция «Горный институт» строилась с 2014 года, в 2017-м началась проходка тоннелей к ней. Сроки открытия несколько раз переносились. Сейчас это конечная станция на линии. Также строится «Театральная», между «Горным институтом» и «Спасской». Впоследствии же линию продлят на север города, до станций «Гавань» и «Морской фасад».
Роскомнадзор ответил на вопрос о планах ввода штрафов за VPN
В СПЧ призвали проверить муфтия Москвы за слова о многоженстве
Российский дилер выставил на продажу редкий внедорожник Mercedes
Путин подписал закон о повышении штрафов за нарушение ПДД. Инфографика
Собянин допустил включение в реновацию домов 60-70 годов постройки
Где россияне покупали недвижимость в 2024 году. Топ-10 стран
В РУСАДА назвали сроки допуска Валиевой к тренировкам
В Москве с начала года выросли цены на новостройки всех классов
Какие вина рекомендуют пить сомелье в холодное время года
Что будет с ценами на новостройки в 2025 году
Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов