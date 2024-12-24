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Пандемия коронавируса ,  
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Попова отвергла наличие доказательств лабораторного происхождения COVID

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Пандемия коронавируса

В настоящее время не существует доказательств, которые бы подтвердили лабораторное происхождение коронавирусной инфекции (COVID-19), заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова в эфире радио «Комсомольская правда».

«Пока доказательств того, что этот вирус лабораторный и выпустили его, и уж точно ни с чего всего началось — доказательств нет», — рассказала она.

Конгрессмены привели пять причин, почему COVID был создан в лаборатории
Общество
Фото:Rangroj Yongrit / EPA / ТАСС

В начале декабря американские конгрессмены привели результаты двухлетнего расследования, в которых утверждается, что COVID-19 с наибольшей вероятностью имеет лабораторное происхождение и распространился в результате утечки.

Они привели несколько аргументов в доказательство своей позиции:

  • биологические характеристики, которые не были обнаружены в природе;
  • случаи заболевания вызваны единственным попадаем вируса в организм человека;
  • наличие в городе Ухане в Китае лаборатории по изучению вирусов SARS, в которой ранее были зафиксированы случаи исследований при «неадекватных уровнях биологической безопасности».

Во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) полагают, что наиболее вероятным является естественное происхождение коронавируса. В Китае неоднократно опровергали версии, связанные с искусственным происхождением коронавируса.

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Теги
COVID-19 лаборатория вирус Роспотребнадзор Анна Попова
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