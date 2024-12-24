Попова отвергла наличие доказательств лабораторного происхождения COVID

В настоящее время не существует доказательств, которые бы подтвердили лабораторное происхождение коронавирусной инфекции (COVID-19), заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова в эфире радио «Комсомольская правда».

«Пока доказательств того, что этот вирус лабораторный и выпустили его, и уж точно ни с чего всего началось — доказательств нет», — рассказала она.

В начале декабря американские конгрессмены привели результаты двухлетнего расследования, в которых утверждается, что COVID-19 с наибольшей вероятностью имеет лабораторное происхождение и распространился в результате утечки.

Они привели несколько аргументов в доказательство своей позиции:

биологические характеристики, которые не были обнаружены в природе;

случаи заболевания вызваны единственным попадаем вируса в организм человека;

наличие в городе Ухане в Китае лаборатории по изучению вирусов SARS, в которой ранее были зафиксированы случаи исследований при «неадекватных уровнях биологической безопасности».

Во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) полагают, что наиболее вероятным является естественное происхождение коронавируса. В Китае неоднократно опровергали версии, связанные с искусственным происхождением коронавируса.