Попова отвергла наличие доказательств лабораторного происхождения COVID
В настоящее время не существует доказательств, которые бы подтвердили лабораторное происхождение коронавирусной инфекции (COVID-19), заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова в эфире радио «Комсомольская правда».
«Пока доказательств того, что этот вирус лабораторный и выпустили его, и уж точно ни с чего всего началось — доказательств нет», — рассказала она.
В начале декабря американские конгрессмены привели результаты двухлетнего расследования, в которых утверждается, что COVID-19 с наибольшей вероятностью имеет лабораторное происхождение и распространился в результате утечки.
Они привели несколько аргументов в доказательство своей позиции:
- биологические характеристики, которые не были обнаружены в природе;
- случаи заболевания вызваны единственным попадаем вируса в организм человека;
- наличие в городе Ухане в Китае лаборатории по изучению вирусов SARS, в которой ранее были зафиксированы случаи исследований при «неадекватных уровнях биологической безопасности».
Во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) полагают, что наиболее вероятным является естественное происхождение коронавируса. В Китае неоднократно опровергали версии, связанные с искусственным происхождением коронавируса.
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